Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Basketboldaki kural yeşil sahaya geliyor

#Portekiz Futbol Federasyonu#CIES#Buzzspor
Basketboldaki kural yeşil sahaya geliyor

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan maçların süresiyle ilgili çarpıcı bir talep geldi.

Haberin Devamı

Avrupa'daki 36 ligde oynanan maçlarda topun oyunda kalma süresinin 60 dakikanın altında olduğunun saptanmasının ardından, karşılaşmaların 90 dakika yerine 60 dakika oynanması ve tıpkı basketbolda olduğu gibi topun oyunda olmadığı zamanlarda sürenin durdurulması için başvuruda bulunuldu. IFAB'ın bu talebi değerlendireceği ve onaylarsa uygulamaya koyulacağı öğrenildi.
Topu oyunda kalma süresi birçok ligde tartışma konusu olurken, Portekiz Futbol Federasyonu çarpıcı bir öneri ortaya attı. Maçların 90 dakikadan 60 dakikaya indirilmesini kapsayan bu öneri kabul görürse, topun oyunda olmadığı zamanlarda süre işlemeyecek.

FUTBOL MAÇLARININ 60 DAKİKA OLMASI TARTIŞILIYOR
Buzzspor'un haberine göre, Futbol maçlarının 60 dakika olması ve topun oyunda olmadığı sürelerde de zamanın durdurulması tartışılıyor. Portekiz Futbol Federasyonu, bu formatı bazı kategorilerde deneyecek. Uluslararası Futbol Birliği'nin onay vermesi halinde ilerde maçların 60 dakika oynanması mümkün olacak.

Haberin Devamı

TOPUN OYUNDA KALMA SÜRESİ HESAPLANDI
2018-19 sezonundan bu yana oynanan maçları analiz eden CIES, Avrupa genelinde 36 ligdeki maçlarda topun oyunda kalma süresinin 60 dakikanın biraz altında olduğunu açıklamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Portekiz Futbol Federasyonu#CIES#Buzzspor

BAKMADAN GEÇME!

‘Kara kaş, kara gözle değil... Yürek ve oyunculukla ayakta kalmaya çalışıyorum’

‘Kara kaş, kara gözle değil... Yürek ve oyunculukla ayakta kalmaya çalışıyorum’

#Taner Ölmez
24 dil bilen halı temizleyici Beynini inceleme altına aldılar... Yüzünde oluşan ifadeyi görmek çok hoşuma gitti

24 dil bilen halı temizleyici! Beynini inceleme altına aldılar... 'Yüzünde oluşan ifadeyi görmek çok hoşuma gitti'

#Vaughn Smith
Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın

BAKMADAN GEÇME!

‘Kara kaş, kara gözle değil... Yürek ve oyunculukla ayakta kalmaya çalışıyorum’

‘Kara kaş, kara gözle değil... Yürek ve oyunculukla ayakta kalmaya çalışıyorum’

#Taner Ölmez
24 dil bilen halı temizleyici Beynini inceleme altına aldılar... Yüzünde oluşan ifadeyi görmek çok hoşuma gitti

24 dil bilen halı temizleyici! Beynini inceleme altına aldılar... 'Yüzünde oluşan ifadeyi görmek çok hoşuma gitti'

#Vaughn Smith
Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın