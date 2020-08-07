Başkentte yargı skandalı

BERLİN’de göçmen nüfusun yoğun yaşadığı Neukölln semtinde aşırı sağa karşı tavır alanlara yönelik saldırıların arkası gelmiyor. Otomobilleri ateşe veriliyor. İki aşırı sağcı zan altında olmasına rağmen, savcılık soruşturması bir türlü sonuçlanmıyordu. Savcılık olayı ciddiye almamakla eleştirilmesi üzerine Başsavcı Margarete Koppers olaya el koydu. Tüm dosyalar şimdi sil baştan yeniden açılacak. El çektirilen savcılardan biri Devlet Koruma Koruma Dairesi Başkanı, diğeri ise soruşturmayı yürüten savcı. Gerekçe: Tarafsız olmadıkları şüphesi.





SAVCI BİZDEN

Olayı bir mağdurun avukatı ortaya çıkardı. Soruşturma dosyasını inceleyen avukat, dosyada saldırıların iki şüphelisi Tilo P. ile Sebastian T.’nin dinlenen telefon görüşmelerinin protokolünü buldu. Şüpheli Tilo P. aşırı sağcı AfD’nin ilçe yöneticisi. Tilo P. şüpheli Sebastian T. ile telefon görüşmesinde Devleti Koruma Dairesi Başkanı’nın kendisinin nasıl ifadesini aldığını ve kendisine “Korkmayın, ben de AfD seçmeniyim” dediğini anlatıyor. “Savcı bizden. AfD seçmeni” diyor. Soruşturmadan sorumlu polislerin de protokolden haberdar oldukları, ancak üslerine bu konuda bilgi vermedikleri iddia ediliyor. Başsavcı Margarete Koppers, savcılara yönelik suçlamalarla ilgili bir delil olmadığını, ikisinin de ifadesinin alındığını belirtti.