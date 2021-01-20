Labbadia aşısıda tutmadı

Geride kalan 17 maç sonunda zirvede olmayı hedefleyen başkent ekibi, ligin alt sıralarına düştü. Hoffenheim ile oynadığı 17. hafta maçında skor 0-0 beraber iken bir penaltı atışından yararlanmayan Hertha Berlin, karşılaşmayı 3-0 kaybetti. Hertha Berlin Teknik Direktörü Bruno Labbadia, sahada etkisiz kalan futbolcularını kenardan çaresizce izlemekten başka bir şey yapamadı. Alınan yenilgi teknik heyete olan güveni derinden sarstı. Hertha aldığı ağır yenilgi ile 17 puanda kaldı. Zirve ile arasındaki puan farkı da zor kapanacak seviye geldi. Leverkusen ile deplasmanda oynayan Dortmund rakibine 2-1 yenildi. Emre Can'ın sarı kart cezalısı olduğu için oynamadığı karşılaşmada Leverkusen'de Kerem Demirbay ikinci yarıda oyuna girdi. Sahasında kazanmayı bilen Leverkusen, rakibiyle aralarındaki puan farkını üçe çıkardı. 17. haftanın diğer maçlarında Wolfsburg deplasmanda Mainz'ı 2-1 yendi. Bu yenilgiyle Mainz'ın yeni teknik direktörü Bo Svensson ikinci lig maçında ikinci yenilgiyi aldı. Zirveyi zorlayan Gladbach, sahasında Werder Bermen'i 1-0 yenerek hanesine üç puan yazmasını bildi.