Başkentte her gün iki araba kundaklanmış!

POLİS verilerine göre geçen yıl 711 araç kundaklandı. Rapora göre 432 doğrudan kundaklama olurken, 279’unu ise kundaklanan bölgede hasar gören araçlar oluşturdu. Kundaklamanın en çok yaşandığı ilçe ise Türk ve Arap kökenli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Neukölln ilçesi oldu. Burada 148 araba yanarak kül oldu. En az saldırı ise Treptow ilçesinde gerçekleşti. Eyalet Kriminal Dairesi’nin verilerine göre 2020’de kundaklama en çok ekim ve kasım aylarında gerçekleşti. Bu yıl mayıs ayına kadar 260 kundaklama kayıtlara geçti. Konuyla ilgili soru önergesi veren FDP’li milletvekili Paul Fresdorf, şehre yönelik öfkenin son bulması gerektiğini kaydederken, gerçekçi bir konseptle mal varlıklarının koruma altına alınması gerektiğini kaydetti.