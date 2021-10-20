Başkanlık yerine başkan yardımcılığı mı?

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26 Eylül’de yapılan genel seçimlerden sonra 26 Ekim’de gerçekleşecek Federal Meclis’in ilk oturumunda, yeni başkan ve başkan yardımcıları belirlenecek. Alman Devlet Televizyonu ARD, seçimlerden birinci parti olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Federal Meclis Başkanlığı için Duisburg milletvekili Baerbel Bas’ı, Meclis Başkan Yardımcılığı’na da Hamburg milletvekili Aydan Özoğuz’u aday göstereceğini duyurdu. Meclis tüzüğüne göre her partiden bir başkan yardımcısı seçilmesi öngörüldüğü halde, son yasama döneminde AfD’li adaylardan hiçbiri çoğunluğu sağlayamadığı için bir koltuk boş kaldı. Büyük bir olasılıkla sağ popülist AfD’nin göstereceği aday veya adaylar yeni yasama döneminde de devre dışı kalacak.