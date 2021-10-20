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HABERLERAvrupa Haberleri

Başkanlık yerine başkan yardımcılığı mı?

#Almanya#Aydan Özoğuz#AVRUPADAN HABERLER
Başkanlık yerine başkan yardımcılığı mı

Almanya’da adı Federal Meclis Başkanlığı için adı geçen, ancak günlük gazetelerden birinde yıllar önce İsrail karşıtı bir gösteriye katıldığının yer alması üzerine şansı azalan Türkiye kökenli Aydan Özoğuz’un Federal Meclis Başkan Yardımcısı olmasının beklendiği ileri sürüldü.

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26 Eylül’de yapılan genel seçimlerden sonra 26 Ekim’de gerçekleşecek Federal Meclis’in ilk oturumunda, yeni başkan ve başkan yardımcıları belirlenecek. Alman Devlet Televizyonu ARD, seçimlerden birinci parti olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Federal Meclis Başkanlığı için Duisburg milletvekili Baerbel Bas’ı, Meclis Başkan Yardımcılığı’na da Hamburg milletvekili Aydan Özoğuz’u aday göstereceğini duyurdu. Meclis tüzüğüne göre her partiden bir başkan yardımcısı seçilmesi öngörüldüğü halde, son yasama döneminde AfD’li adaylardan hiçbiri çoğunluğu sağlayamadığı için bir koltuk boş kaldı. Büyük bir olasılıkla sağ popülist AfD’nin göstereceği aday veya adaylar yeni yasama döneminde de devre dışı kalacak.

 

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#Almanya#Aydan Özoğuz#AVRUPADAN HABERLER

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