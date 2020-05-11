Başkan olarak kalmak istiyorum

SPD’nin Hristiyan Demokratlarla koalisyona katılmasına karşı isyan bayrağını çeken Kevin Kühnert, 5 ay önce SPD Başkan Yardımcısı seçildi. Rheinische Post gazetesine konuşan Kühnert, parti başkan yardımcılığı görevine rağmen Juso başkanlığını da devam ettirmek istediğini söyledi. Parti başkan yardımcısı seçilmesinden 5 ay sonra da gençlik teşkilatı başkanı olarak kabul gördüğünü belirten Kühnert, görüşlerinde bir değişiklik olmayacağı sözü verdiğini belirtti ve “Beni bununla ölçün” dedi.