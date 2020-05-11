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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 11.05.2020 - 15:19,Son Güncelleme:

Başkan olarak kalmak istiyorum

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Başkan olarak kalmak istiyorum
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Koalisyona karşı çıkışlarıyla partininin hırçın çocuğu olarak tanınan SPD’li Kevin Kühnert, gençlik teşkilatı Juso (Genç Sosyalistler) başkanı olarak kalmak istediğini söyledi. 

SPD’nin Hristiyan Demokratlarla koalisyona katılmasına karşı isyan bayrağını çeken Kevin Kühnert, 5 ay önce SPD Başkan Yardımcısı seçildi. Rheinische Post gazetesine konuşan Kühnert, parti başkan yardımcılığı görevine rağmen Juso başkanlığını da devam ettirmek istediğini söyledi. Parti başkan yardımcısı seçilmesinden 5 ay sonra da gençlik teşkilatı başkanı olarak kabul gördüğünü belirten Kühnert, görüşlerinde bir değişiklik olmayacağı sözü verdiğini belirtti ve “Beni bununla ölçün” dedi.

 

 

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