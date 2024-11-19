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Başkan Metin Aysima bebeği Almanya’da ziyaret etti

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#ALMANYA#Ziyaret#AVRUPADAN HABERLER
Başkan Metin Aysima bebeği Almanya’da ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 12:42

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, tedavisi için Almanya’ya gönderdiği Bünyanlı Aysima ve ailesini ziyaret etti.

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HASTALIK ile mücadele eden Aysima ve ailesi, tedavi için gerekli olan yüzde 2’lik bütçe eksiğini Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin’in destekleriyle tamamlayarak tedavi sürecine başlanmıştı. Tedavi için gerekli şartların sağlanması konusunda desteklerini esirgemeyen Başkan Metin, aileyi Almanya’ya gönderdi. Almanya’da tedavi süreci devam eden SMA hastası Aysima’ya Belediye Başkanı Selahattin Metin’den büyük bir jest geldi. Aysima’yı Almanya’ya gelerek ziyaret eden Başkan Metin, konu ile alakalı sosyal medyadan açıklama yaptı. Yapmış olduğu ziyareti ‘Aysima’dan Herkese Müjde Var’ başlığı ile sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Metin; “Bünyan Karahıdır köyünden değerli ağabeyim Karabey Aydemir ve Sarıoğlanlı hemşerimiz, Avusturya Innsbruck önceki dönem Türk Kültür Derneği Başkanı, kıymetli ülküdaşım Nuri Yösavel ile birlikte Bünyanlı hemşerimiz Aysimamızı ve ailesini ziyaret ettik. Allah’a çok şükür Aysimamız yürümeye başlamış. Ailemizin herkese bolca selamları var” dedi.

Başkan Metin Aysima bebeği Almanya’da ziyaret etti


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#ALMANYA#Ziyaret#AVRUPADAN HABERLER

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