Başkan Jogee’den cemevi ziyareti

WOOD Green semtinde hizmet veren cemevine hafta sonu ziyarete gelen belediye yetkilileri, İAKM- Cemevi Başkanı Zeynel Akdoğan, Başkan Yardımcıları Güler Yirik, Saniye Uzan, Hüseyin Keskin ve Genel Sekreter Eylem Yürük tarafından karşılandı. Başkan ve yanındakiler el sıkışmak yerine dirseklerini birbirine değdirerek selamlaştı.

Salgın önlemleri kapsamında cemevinin başkanlık odasında yapılan sohbette, iki hafta önce belediye başkanı seçilen 29 yaşındaki Jogee, 23 Mart’ta İngiltere genelinde ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağına rağmen, ihtiyaç sahibi toplum üyelerine, yaşlılara ve evsizlere ulaştırılmak üzere gıda organizasyonu yapmaları, ayrıca NHS çalışanlarına, polis istasyonlarında görev yapan personele ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek sağlamaları nedeniyle cemevi görevlilerine teşekkür etti.

PASTA VE ÇAY İKRAMI

Alevi toplumunun Haringey’deki çalışmalarından memnun olduğunu ifade eden genç başkan, Avrupa’nın en büyük cemevinin bölgelerinde hizmet veriyor olmasından duydukları memnuniyeti ifade etti. İAKM- Cemevi Başkanı Akdoğan’dan cemevinin sorunlarını da dinleyen Jogee, bunların takipçisi olacağını söyledi. Türk çayı ve pasta ikramının ardından 2 bin 850 metrekarelik bir alana kurulan cemevinin kütüphane, toplantı salonu, cem odası, kantin, yemekhane, okuma odası, sınıflar, semah, Alevilik ve halk oyunları derslerinin verildiği salon gezildi. Belediye Başkanı Jogee, bir süre öğretmen, öğrenci ve velilerle sohbet etti.