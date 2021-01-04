MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBaşkan isyan etti: ‘Pisliklerini bırakıp gittiler’
GeriAvrupa Başkan isyan etti: ‘Pisliklerini bırakıp gittiler’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 04.01.2021 - 13:17 | Son Güncelleme:

Başkan isyan etti: ‘Pisliklerini bırakıp gittiler’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başkan isyan etti: ‘Pisliklerini bırakıp gittiler’
Abone Olgoogle-news

Almanya’da korona salgını nedeniyle karantina önlemleri kapsamında oteller ve kayak merkezleri kapalı. Buna rağmen Noel ve yılbaşı tatilinde kayak pistler günübirlik ziyaretçi akınına uğradı. Kuzey Ren Vestfalya’da Winterberg, Harz bölgesi ve Taunus dağlarına ziyaretçi akını bölgeleri alarma geçirdi.

Başkan isyan etti: ‘Pisliklerini bırakıp gittiler’
BELEDİYE başkanlarının karantina kuralları nedeniyle gelmeyin çağrısına rağmen ziyaretçi akını durmayınca, bölgedeki kentlere giriş yolları kapatıldı. Winterberg Belediye Başkanı Michael Beckmann (CDU), sonunda bunu yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Polis kente giriş yolları ve kara yolunu bariyerlerle trafiğe kapattı. Sadece kent sakinlerine giriş izni verildi. Başkan Beckmann, ayrıca kayak yapmaya gelenlerin tüm pisliklerini ve çöplerini bırakıp gitmelerine isyan etti.
Başkan isyan etti: ‘Pisliklerini bırakıp gittiler’

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle