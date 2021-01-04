Başkan isyan etti: ‘Pisliklerini bırakıp gittiler’
Almanya’da korona salgını nedeniyle karantina önlemleri kapsamında oteller ve kayak merkezleri kapalı. Buna rağmen Noel ve yılbaşı tatilinde kayak pistler günübirlik ziyaretçi akınına uğradı. Kuzey Ren Vestfalya’da Winterberg, Harz bölgesi ve Taunus dağlarına ziyaretçi akını bölgeleri alarma geçirdi.
BELEDİYE başkanlarının karantina kuralları nedeniyle gelmeyin çağrısına rağmen ziyaretçi akını durmayınca, bölgedeki kentlere giriş yolları kapatıldı. Winterberg Belediye Başkanı Michael Beckmann (CDU), sonunda bunu yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Polis kente giriş yolları ve kara yolunu bariyerlerle trafiğe kapattı. Sadece kent sakinlerine giriş izni verildi. Başkan Beckmann, ayrıca kayak yapmaya gelenlerin tüm pisliklerini ve çöplerini bırakıp gitmelerine isyan etti.
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