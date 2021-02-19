Başka hastalık değil korona öldürüyor!

KORONAVİRÜS ölümleriyle ilgili istatistikler uzun zamandandır tartışma konusu olmuştu. Özellikle ölümlerin nedeninin yüzde 100 koronavirüsü mü olduğu yoksa virüsün bulaşmasından sonra başka bir hastalığın mı ölüme sebebiyet verdiği tartışılıyordu. Hamburg Üniversitesi koronavirüse yakalandıktan sonra ölen 735 insan üzerinde inceleme yaptı. Buna göre ölümlerin büyük çoğunluğunun nedeninin doğrudan koronavirüse bağlı olduğu ortaya çıktı. Yapılan otopside 635 hastanın ölümünün koronaya bağlı ve 76 yaşının üstündekiler olduğu kaydedildi. Ölenlerin bazılarında ise mutasyonlu virüs görüldü.