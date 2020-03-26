İNSANLARIN sevdikleriyle, yakınlarıyla buluşamamasının, bir araya gelememesinin çok zor olduğunu belirten Steinmeier, “Başka çare yok. Gidilecek tek yol bu. Ülkemizde insanların çoğunluğu bunu anladı ve ona göre davranıyor. Sizlere bu yüzden teşekkür ediyorum” diye konuştu. Dayanışmanın hayati önemini vurgulayan Steinmeier, komşusu yaşlı olanlar için alışveriş yaparak dayanışma gösterenlere, süpermarketlerde ürünleri raflara dizmek için yardıma koşanlara, öğrencileri için uzaktan eğitim vermeye çalışan öğretmenlere, doktorlara, bakıcılara, süpermarket çalışanlarına teşekkür etti. Steinmeier, laboratuvarda çalışan araştırmacıları koronavirüse karşı aşı ve tedavi yöntemi bulmak için odaklanmaya çağırdı.