Başhekim Dr. Günay Kalender: ‘Gençlerin sorumsuzluğu yoğun bakımı doldurdu’

ROBERT Koch Enstitüsü korona vakalarının en çok görüldüğü Berlin’de son 24 saat içinde vaka sayısı 930 olarak açıkladı. Berlin’de durumun ilk aylara göre daha vahim olduğunu söyleyen Vivantes Hastaneleri’nin Kalp ve Damar Hastalıkları Başhekimi Dr. Günay Kalender, kentteki yoğun bakım hasta sayısının arttığına dikkat çekerek “Bahar aylarında yoğun bakımdaki hastaların yaşı 80’nin üzerindeydi. Şimdi daha genç hastalar var. Hasta sayısı da daha çok. Yoğun bakımda 19 yaşında bile hastamız var” dedi. Başhekim Kalender, hasta sayısının artmasına rağmen ölümlerin azalmasını da doktorların tedavide tecrübe kazanmasına bağladı.

AMELİYATLAR DURDU

Korona vakalarının yoğun tedavi gördüğü Neukölln Hastanesi’nde iki yoğun bakım servisi sadece virüs taşıyanlara ayrıldı. Korona vakaları nedeniyle kanser ve zorunlu ameliyatlar yapılabiliyor. Hastanede sadece dahiliye doktorları değil, diğer branşlardaki doktorlar da korona servisinde görevlendirilmeye başladı. Başhekim Kalender “Kalp ve damar hastalıkları doktorları da hazır bekliyor” dedi.





‘KALAYCI DOĞRU UYARILARI YAPTI’

Yaz aylarında hastanenin normal günlerdeki gibi hasta kabul ettiğini belirten Kalender “Son üç dört haftadır hastanede çok yoğun bir şekilde korona hastaları tedavi ediliyor. Özellikle gençlerin sorumsuzluğu nedeniyle yaşlılara hastalık bulaşıyor. Gençlerin sorumsuzluğu yoğun bakımı doldurdu. Düğünler, doğum günleri, mevlitler ve sokak gösterileri virüsün Berlin’de yayılmasına yol açan en önemli etkenler oldu. Türk hastaların büyük bölümü düğünlerde ve mevlitlerde virüsü kapmış. Önümüzde daha zor günler var. Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı durumu önceden görüp önlemler için harekete geçti. Onun önerileri tam anlamıyla dinlenseydi vaka sayısı açısından Berlin bu kadar sorun yaşamazdı. Sayın Kalaycı ağustos ayından itibaren sürekli doğru uyarılar yaptı” dedi.

BASİT OLAN KURALLARA UYALIM

Dr. Kalender, koronavirüsten korunmanın çok zor olmadığını da belirterek “Maske takma korunmanın en önemli adımı. Kalabalık ortamlarda, toplu taşıma araçlarında, asansörde ve diğer riskli alanlarda maske takmak gerekir. Havalar soğudu, maske atkı niyetine de takılabilir. İkinci önemli kural ise sosyal mesafeye dikkat etmek. Diğer bir önlem de hijyen kurallarına uymak. Sürekli ellerin sabunla yıkanması lazım. Çok basit üç kural bile kişiyi hasta olmaktan korur” dedi.

AŞI KULLANILMAYA BAŞLASA BİLE...

Aşının bulunması ve kullanımından sonra da etkili üç basit kurala uyulması gerektiğini belirten Dr. Kalender “Aşının önümüzdeki aylarda kullanılmaya başlanacağı umudu var. Aşı kullanılmaya başlansa bile bu süreç alacak. Almanya’da 82 milyon insan yaşıyor. Önce riskli olanlar ve sağlık çalışanlarında kullanılacak. Tüm topluma aşı yapılması zaman alacak. Aşı miktarı yetse bile doktorlar 82 milyonu aşı yapmak için zamana ihtiyaç duyacak. Kaç doktor günde kaç kişiye aşı yapabilecek” dedi.