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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: Reuters, AFP
Haber Giriş: 24.02.2021 - 10:30 | Son Güncelleme:

Başbakanlık’tan Facebook’a transfer tepki çekti

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Başbakanlık’tan Facebook’a transfer tepki çekti
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Almanya’da Dijitalleşmeden Sorumlu Devlet Bakanı Dorethea Baer’in özel kalem müdürü Julia Reuss’un Facebook’a transferi, tartışmalara neden oldu. Şubat ayında şirketle anlaşan Julia Reuss’un, Avrupa merkezinde resmi kurumlar nezdinde lobi çalışmaları yürüteceği açıklanmıştı.

ALMANYA Lobi Kontrol Derneği, Reuss’un siyasetçilere çok yakın olmasının sorunlu olduğunu belirtirken, “Facebook zaten şu anda bile güçlü bir lobiye sahip. Bu değişimle birlikte daha da güçlendi” dedi. Lobi Kontrol Derneği’nden Felix Duffy, özellikle Brüksel’de Facebook gibi dijital platformlarla ilgili düzenlemelerin yapıldığı bir dönemde böyle bir değişimin sorunlu olduğunu kaydetti.

Başbakanlık’tan Facebook’a transfer tepki çekti


Öte yandan Sol Parti Federal Meclis Grubu da hükümete yönelik konuyla ilgili soru önergesi verdi. Sol Parti milletvekili Anke Domscheit-Berg, federal hükümetin, Facebook lobicileriyle özellikle de Julia Reuss yöntemindeki Facebook lobi ofisiyle irtibatını sınırlandırmayı planlayıp planlanmadığını sordu. Ancak hükümet adına verilen yanıtta, “Federal hükümet, Almanya’daki dijital şirketlerle irtibat halindedir. Gelecekte de bu böyle devam edecektir” denildi. Hükümetin verdiği yanıta tepkisini dile getiren Domscheit-Berg, yanıtın ‘ukalaca’ olduğunu kaydetti.

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