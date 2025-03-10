‘Başbakanlık yolunda AfD’ye kırmızı halı’

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Almanya’da CDU/CSU ile SPD yeni koalisyon hükümetini oluşturmak için perşembe gününden itibaren resmi görüşmelere başlamaya hazırlanırken, muhalefet partilerinden eleştiriler de arttı. 23 Şubat’ta yapılan erken genel seçimlerde toplam oyların yüzde 4.96’sini alarak yüzde 5 barajını aşamadığı için Federal Meclis’e giremeyen Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) Eş Başkanı Sahra Wagenknecht, CDU/CSU ve SPD arasında yapılan nabız yoklama görüşmelerinde varılan uzlaşmayı sert bir dille eleştirdi. Müstakbel ortakların borç frenini gevşeterek 900 milyar Euro hacimli “taze borç” planlarına tepki gösteren Wagenknecht, böyle bir politikanın en çok sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) işine yarayacağını söyledi. Sahra Wagenknecht, “Alınan kararlar AfD’nin başbakanlık yolu için kırmızı halıdır” diyerek, Federal Meclis’e olası koalisyon hükümetinin bu yöndeki kararlarına onay verilmemesi çağrısında bulundu. Aksi halde AfD’nin daha da güçlenerek iktidara geleceği uyarısında bulundu.

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ALMANYA İÇİN ZEHİR

CDU/CSU ve SPD’nin planlarına Yeşiller de tepki gösterdi. Özellikle iklimi koruma politikasında ciddi eksiklikler olduğu görüşünü savunan Yeşillerli Michael Kellner, bu alanda diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle birlikte hareket edilerek katı önlemler alınmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Yeşiller Eş Başkanı Franziska Brantner ise kendilerinin de borç frenin gevşetilmesinden yana oldukları halde, CDU/CSU ile SPD’nin bu yöndeki planlarına ateş püskürdü. Yeşillerli politikacı, “Siyah-kırmızıların (CDU/CSU-SPD) planı ülkemiz için zehirdir” diyerek alınan kararların yeniden gözden geçirilmesini istedi.

İÇTEN DE ELEŞTİRİLER

CDU/CSU ile SPD’nin nabız yoklama görülmelerindeki uzlaşmalara kendi partilerinden de tepkiler yükseldi. CDU Gençlik Teşkilatı “Genç Birlik” (JU) Başkanı Johannes Winkel, planlanan borç miktarının gelecek nesillerin yükünü artıracağı görüşünü savunurken, “Bu tam bir nesiller arası adaletsizliktir” dedi. CSU’nun eski Genel Başkanı ve eski Bavyera Eyalet Başbakanı Horst Seehofer de hem partisinin hem de “kardeş parti” CDU’nun borç freninin gevşetilmesine karşı olduklarını hatırlatırken, “Verilen sözde durulmadı. Bu da iki partinin liderleri için de, partiler için de çok büyük bir güven kaybıdır” dedi.