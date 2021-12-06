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Başbakanlık yolu açıldı

#SPD#FDP#Olaf Scholz
Başbakanlık yolu açıldı

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) ardından Yeşiller’in de koalisyon sözleşmesine onay vermesi üzerine Olaf Scholz’a başbakanlık yolu açıldı. SPD ile CDU/CSU’nun 8 yıldır sürdürdüğü ‘büyük koalisyon’ dönemi kapanırken, ‘trafik lambası koalisyonu’ daha şimdiden federal düzeyde ‘ilk üçlü koalisyon’ olarak tarihe geçmeyi garantiledi.

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125 bin Yeşiller üyesinden yüzde 57’si ağırlıklı olarak dijital ortamda oy kullanırken, koalisyon sözleşmesine ve bakan adaylarına destek yüzde 86’yı buldu. SPD’li delegelerin yüzde 98.8’inin, FDP’li delegelerin yüzde 92’sinin ve oy kullanan Yeşiller’li üyelerin yüzde 86’sının desteğiyle ‘trafik lambası koalisyonu’ ve iktidar değişikliği kesinleşti. SPD, FDP ve Yeşiller salı günü koalisyon sözleşmesini imzalayacak. Çarşamba günü de Federal Meclis’te başbakanı seçmek için milletvekilleri oy kullanacak. 736 sandalyeli Meclis’te SPD, FDP ve Yeşiller’in 416 milletvekili olduğu için Olaf Scholz’un ilk turda parlamenterlerin yarısından fazlasının oylarını almasına ve Almanya’nın 9’uncu başbakanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Seçildikten sonra Bellevue Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den mazbatasını alacak olan Scholz’un yeniden Federal Meclis’e gelerek yemin ederek resmen göreve başlaması öngörülüyor. Scholz, yemin töreninden sonra atanan bakanlarla birlikte tekrar Bellevue Sarayı’na gidecek. Yeni bakanlar Cumhurbaşkanı Steinmeier’den mazbatalarını alıp tekrar Federal Meclis’e gelerek yemin edip resmen görevlerine başlayacak.

İLK SEYAHAT PARİS’E
Federal Meclis’te yemin töreni tamamlandıktan sonra Almanya’nın yeni başbakanı Olaf Scholz Başbakanlık binasına giderek hem görevi hem de makamını Angela Merkel’den devralacak. Aynı gün veya ertesi gün yeni atanan bakanlar da eski bakanlardan görevi teslim alacak. Perşembe günü Başbakan Olaf Scholz ve kabine üyeleri Federal Meclis’in oturum salonunda ilk kez yeni koltuklarında yerlerini alacak. Daha sonra da Scholz, eyalet başbakanları ile bir araya gelerek ağırlıklı olarak pandemiye karşı alınan ve alınması gereken olası önlemleri görüşecek.
16 yıl önce yemin edip başbakanlığı üstlendikten sonra ilk resmi yurt dışı seyahatlerini önce Paris, ardından da Brüksel’e yapan Angela Merkel gibi Olaf Scholz da cuma günü Paris’e hareket edecek. Aynı gün ABD Başkanı Joe Biden öncülüğünde düzenlenecek ‘Demokrasi Zirvesi’ne video konferans yöntemiyle katılacak. Scholz, cumartesi günü de Berlin’de dijital ortamda SPD’nin yeni yöneticilerinin seçileceği kurulaya katılacak.

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#SPD#FDP#Olaf Scholz

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