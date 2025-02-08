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‘Başbakanlık stajyer yeri değil’

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#AVRUPADAN HABER#CDU/CSU #Friedrich Merz
‘Başbakanlık stajyer yeri değil’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 12:13

SPD Eş Başkanı Saskia Esken, CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’in başbakanlık makamına layık olmadığı görüşünü savundu.

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Aynı zamanda CDU lideri olan Friedrich Merz’in düzensiz göçün engellenmesi ve kaçak olarak Almanya’ya girmek isteyenlerin sınırlardan geri çevrilmesi konusunda Federal Meclis’te ‘dolaylı da olsa’ bile bile sağ popülist AfD ile iş birliği yaptığını söyleyen Esken, “Bizim başbakanlık makamımız bu zamanlarda staj yapmaya uygun değil, stajyer yeri değil” dedi. Almanya’nın CDU’lu eski Başbakanları Helmut Kohl’ün de Angela Merkel’in de Merz’e bakanlık görevi vermediklerini hatırlatan Esken, “Belli ki Friedrich Merz bunu hâlâ bir türlü hazmedememiş” diye konuştu. Esken, “Augsburger Allgemeine” gazetesine verdiği demecinde, “Merz’in bizim anayasamız ile Avrupa hukukundan tamamen habersiz olması böyle bir makama layık olmadığını gösteriyor” dedi.

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#AVRUPADAN HABER#CDU/CSU#Friedrich Merz

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