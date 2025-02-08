‘Başbakanlık stajyer yeri değil’

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Aynı zamanda CDU lideri olan Friedrich Merz’in düzensiz göçün engellenmesi ve kaçak olarak Almanya’ya girmek isteyenlerin sınırlardan geri çevrilmesi konusunda Federal Meclis’te ‘dolaylı da olsa’ bile bile sağ popülist AfD ile iş birliği yaptığını söyleyen Esken, “Bizim başbakanlık makamımız bu zamanlarda staj yapmaya uygun değil, stajyer yeri değil” dedi. Almanya’nın CDU’lu eski Başbakanları Helmut Kohl’ün de Angela Merkel’in de Merz’e bakanlık görevi vermediklerini hatırlatan Esken, “Belli ki Friedrich Merz bunu hâlâ bir türlü hazmedememiş” diye konuştu. Esken, “Augsburger Allgemeine” gazetesine verdiği demecinde, “Merz’in bizim anayasamız ile Avrupa hukukundan tamamen habersiz olması böyle bir makama layık olmadığını gösteriyor” dedi.