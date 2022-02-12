Başbakanlar ve zihinlere kazınanlar

DÜNYANIN EN ETKİLİ 100 KADINI
22 Kasım 2005 tarihinde göreve başladığı haftalarda Merkel’e duyulan güven ve politikasından memnuniyet yüzde 80’leri buluyordu.
Kısa bir süre bu oran yüzde 54’e düştü.
Daha sonraki yıllarda inişler çıkışlar yaşandı.
Ama Merkel, tam 16 yıl Almanya’nın Başbakanı olarak görev yaptı.
Avrupa’nın, hatta dünyanın en çok güven duyduğu politikacı oldu.
Amerikan Forbes dergisinin “dünyanın en etkili 100 kadını’ sıralamasında Angela Merkel ilk sırayı yıllarca kimselere kaptırmadı.
Dış politikada olduğu gibi iç politikaya da yıllarca damga vurdu.
1955’TE NATO’YA ÜYE YAPTI
O nedenle Başbakan Scholz’la ilgili şu andaki yaklaşımların ve kamuoyu yoklamalarının ciddiye alınması, ancak somut bir değerlendirmede bulunulmaması gerektiğini düşünenlerdenim ben.
Tabii bu bağlamda, Almanya’nın eski Başbakanları ve zihinlere kazınan başarıları da aklıma geliyor.
23 Mayıs 1949’da anayasanın kabulüyle kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı olarak 1949-1963 yıllarında görev yapan CDU’lu Konrad Adenauer, İkinci Dünya Savaşı’nda milyonlarca insanın ölümüne yol açan Almanya’nın imajını düzeltmek için yoğun çaba harcadı.
EKONOMİK MUCİZENİN YARATICISI
1963-1966 yıllarında Almanya’nın Başbakanlığını yapan Ludwig Erhard (CDU), Adenauer döneminde Federal Ekonomi Bakanı olarak başlattığı ‘Sosyal Piyasa Ekonomisi’ni kararlı bir biçimde uygulamaya koydu.
Ve Almanya’daki ‘ekonomik mucizenin yaratıcısı’ olarak tarihe geçti.
1966-1969 yıllarında görev yapan CDU’lu Başbakan Kurt Georg Kiesinger, öğrenci hareketleri yıllarında ‘APO’ kısa adıyla tanınan ‘Parlamento Dışı Muhalefet’i susturmak için hayata geçirilen ‘Sıkı Yönetim Yasası’na imza attı.
1969 yılında Kiesinger’in yerine geçen Almanya’nın SPD’li ilk Başbakanı Willy Brandt ise yıllar sonra iki Almanya’nın birleşmesinin yolunu açan ‘Ostpolitik’i (Doğu Politikası) hayata geçirdi.
Brandt’ın 1970 yılında Polonya ziyareti sırasında Varşova’daki nazi kurbanları anıtı önünde diz çöküp özür dilemesi tarihe geçti.
Ancak danışmanlarından Günter Guillaume’un eski Doğu Almanya Gizli Haberalma Teşkilatı (Stasi) ajanı olduğu ortaya çıkınca 1974’te istifa etti.
İKİ ALMANYA’NIN BİRLEŞMESİNİN MİMARI
1982-1998 yıllarında Almanya’nın Başbakanlığını yapan CDU’lu Helmut Kohl, 1989 yılında Berlin Duvarı’nın çökmesiyle ‘İki Almanya’nın birleşmesinin mimarı’ olarak tarihe geçti.
2015 yılında ‘Wir schaffen das’ (başarırız-beceririz) diyerek Almanya’nın kapılarını sığınmacılara açıp, AB’nin imajını kurtardı.
Avrupa’da ve dünyada barışın korunması için yoğun çaba gösterdi.
Şu anda her ne kadar güven kaybı yaşasa da, Olaf Scholz’un zihinlere kazınan ‘başarılarını’ veya ‘başarısızlıklarını’ görmek için daha zaman var.