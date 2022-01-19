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HABERLERAvrupa Haberleri

Başbakana mafyavari tehdit

#Sergio Mattarella#FI#Bunga-Bunga
Başbakana mafyavari tehdit

İtalya’da 3 Şubat 2015 tarihinde seçilen 12’nci Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın görev süresi önümüzdeki ay başında sona eriyor. Yeni cumhurbaşkanı seçimi gelecek hafta, 24 Ocak’ta yapılacak. 81 yaşındaki Mattarella, yeniden aday olmayacağını aylar önce ilan etti.

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Başbakana mafyavari tehdit
‘ORTANIN sağı’ olarak bilinen Haydi İtalya (FI), Lig ve aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri (FdI) 1999-2011 yılları arasında İtalya’nın 4 kez başbakanlığını yapan 85 yaşındaki Silvio Berlusconi’yi cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı aldı.
Her ne kadar adaylığını henüz ilan etmese de, İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin de aday olmasından hareket edilmekte.
İtalya’da cumhurbaşkanı, Temsilciler Meclisi’ndeki 630 milletvekili, seçimle gelmiş 315 senatör, yaşam boyu görevde kalan 6 senatör ve bölgelerden gönderilen 58 delegenin oluşturduğu ‘seçiciler kurulu’ tarafından seçilir.
Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıldır.
Ancak aday olup seçilmesi durumunda bu süre ‘sınırsızdır’.
Ama şimdiye kadar İtalya’da hiçbir cumhurbaşkanı bir dönemden fazla görev yapmamıştır.
Yasalara göre cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk üç turda 3’te 2 oy çoğunluğunu elde etme kuralı geçerlidir.
Dördüncü turdan itibaren ise mutlak çoğunluk yeterlidir.
Şu andaki Cumhurbaşkanı Mattarella da görevi devraldığı Giorgio Napolitano da ancak 4’üncü turda seçilmiştir.
1999 yılında Carlo Azeglio Ciampi ilk turda en son seçilen cumhurbaşkanıdır.
Giovanni Leone ise 1972 yılında ancak 23’üncü turda cumhurbaşkanı seçilmiştir.

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‘SEÇİLMEZSEM HÜKÜMETİ DAĞITIRIM’
Daha adaylığı resmen ilan edilmeden önce Silvio Berlusconi, ‘olası rakip’ Başbakan Mario Draghi’ye mafyavari tehditler yağdırdı.
Draghi’nin cumhurbaşkanı olması durumunda, şu anda destek verdikleri koalisyon hükümetinden çekilme tehdidinde bulundu.
Yani bir yerde “Ben cumhurbaşkanı seçilmezsem hükümeti dağıtırım” dedi.
Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı olan Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Mattarella’nın arzusu doğrultusunda şu andaki hükümeti 13 Şubat 2021 tarihinde kurdu.
Draghi hükümeti, 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Lig, Haydi İtalya (FI), Özgürler ve Eşitler (Leu) ile Yaşayan İtalya (Iv) partilerinden oluştu.
İşte Berlusconi, liderliğini yaptığı Haydi İtalya (Forza Italia) Partisi’ni çekip hükümeti dağıtma ve muhtemelen sağcılar ve aşırı sağcıların çoğunluğu sağlayarak çıkacakları erken seçime gitme tehdidinde bulundu.
‘Medya baronu’ olarak tanınan, şirketine ait birçok gazete ve dergi ile televizyon kanalları bulunan milyarder iş insanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Berlusconi, vergi kaçırma suçundan 2013 yılında 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ancak 75 yaşın üzerinde olduğu için cezaevine girmedi.
Belirli bir süre aktif politika yapması yasaklandı.
Bu yasak kaldırılınca da 2019 yılındaki seçimlerde Avrupa Parlamentosu milletvekili seçildi.

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GÖZÜ HÂLÂ YÜKSEKLERDE
Başbakanlığı döneminde düzenlediği ‘bunga-bunga’ olarak bilinen ‘seks partileri’ ile ünlenen Berlusconi’nin gözü belli ki hâlâ yükseklerde.
Mafyavari tehditle en güçlü olası rakibini devre dışı bırakıp İtalya’nın 13’üncü cumhurbaşkanı olmak istemekte.
Cumhurbaşkanlığı seçimine bir haftadan daha az bir süre kaldığı halde olası adaylar daha sahneye çıkmadı.
Ama eski başbakanlardan Giuliano Amato (83) ve Parlamento eski Başkanı Pier Ferdinando Casini’nin (66) cumhurbaşkanı adaylıkları gündemde.
İtalya’da bazı çevreler ve politikacılar ise “Kadın cumhurbaşkanı zamanı geldi” demekteler.
Zira şimdiye kadar İtalya’nın kadın başbakanı da kadın cumhurbaşkanı da olmadı.
O nedenle kadın politikacılardan Adalet Bakanı Marta Cartabia’nın (58), Senato Başkanı Maria Elisabetta Casellati’nin (75) veya Eğitim Bakanı Letizia Moratti’nin (72) cumhurbaşkanı adayı gösterilmesini istemekteler.
Yapılan kamuoyu yoklamalarında da İtalyanların yarısından fazlasının ‘kadın cumhurbaşkanı’ fikrine sıcak baktığı görülmektedir.
Ama İtalya’nın yeni cumhurbaşkanını halk değil, ‘Seçiciler Kurulu’ belirleyecektir.
Son dönemlerdeki seçimlerde de olduğu gibi ilk üç turda, kimler aday olursa olsun, hiçbirinin de 3’te 2 çoğunluğu elde etmesi beklenmemektedir.

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#Sergio Mattarella#FI#Bunga-Bunga

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