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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 21.10.2020 - 10:13 | Son Güncelleme:

Başbakan Schwesig evde karantinaya girdi

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Başbakan Schwesig evde karantinaya girdi
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Mecklenburg vor Pommern Eyalet Başbakanlık binasında görevli üst düzey bir bürokratın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bürokratın, Eyalet Başbakanı Manuella Schwesig’e yakın çalışan bir isim olduğu öğrenildi.

Schwesig, çalışma arkadaşının koronavirüse yakalandığı haberini bakanlar, mecliste grubu bulunan parti liderleri, sendika ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle salgına karşı alınacak önlemleri konuşmak üzere yaptığı toplantıda öğrendi. Bunun üzerine toplantı yarıda kaldı ve Başbakan Schwesig evine kapanarak kendisini karantinaya aldı. Toplantıya daha sonra video konferansla devam edildi. Görevini bir süre evden yürütecek olan Başbakan Schwesig, geçen yıl göğüs kanseri tedavisi görmüş ve uzun süre devam eden kemoterapi sonunda hastalığı yenmişti.

BERECHTESGADEN’DA YAKALANDI
Bürokratın, sokağa çıkma kısıtlamalarının alındığı Bavyera’daki Berechtesgaden ilçesinde tatil yaptığı sırada virüse yakalandığı belirtildi. Schwesig, bürokratın virüse yakalandığını Twitter hesabından da paylaştı. Mesajında çalışma arkadaşına hastalığı hafif atlaması dileğinde bulanan Schwesig, başka kimseye bulaşmamasını umut ettiğini de söyledi. Başbakanlık görevlisinin temasta bulunduğu 6 çalışanın da karantinada tutulduğunu belirten başbakan, kendisinin direkt virüsü taşıyanla temasının ise olmadığını yazdı. Ancak Schwesig’in virüsü taşıyan bürokratla temasa giren üç kişiyle temasa girdiği bildirildi.

 

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