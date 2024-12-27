Başbakan Scholz’un ev halleri

Haberin Devamı

HEMEN hemen hiçbir toplantıya takım elbise ve kravat olmadan çıkmayan Scholz, eve geldiğinde rahatlığı tercih ediyor. Yoğun çalışma temposundan uzaklaşmak için cuma akşamlarını Potsdam’daki evinde geçirdiğini belirten Scholz, “Eve gelir gelmez ilk işim kıyafetlerimi değiştirmek. Takım elbiseyi askıya asıyorum ve hemen kot pantolon giyiyorum” dedi. Ancak Scholz, rahat kıyafet tercihinde de kesin bir sınır koyduğunu belirtti. Scholz için tabu kıyafet eşofman. Evde bile asla eşofmanla dolaşmadığını kesin bir dille açıklayan Scholz, bu konuda ünlü Alman modacı Karl Lagerfeld’in “Eşofman giyen hayatının kontrolünü kaybetmiştir” sözüne atıfta bulunarak, “Eşofman giymiyorum. Bu konuda Karl Lagerfeld’e tamamen katılıyorum” dedi. Scholz’un evde tercih etmediği bir başka şey ise terlik. Evde terlik giymediğini belirten Scholz, “Tercihim çıplak ayak dolaşmak” dedi.

Haberin Devamı





‘BRITTA’NIN HAYRANI OLDUM’

Eşi Britta Ernst ile boş vakitlerinde ‘talk show’ izlediklerini belirten Scholz, siyasi içeriklere her zaman ilgi duymadığını da itiraf etti. “Ne kadar ilginç olduklarından emin değilim” diyen Scholz, hafta sonları fırsat buldukça biraz daha uzun uyuduğunu ve sabah saat 08.00’e kadar yatakta kalmayı tercih ettiğini söyledi. Scholz, eşine olan sevgisini de söyleşide dile getirdi. 1998’de evlendiği Britta Ernst hakkında çok nadir konuşan Scholz bu kez samimi ifadelerde bulundu: “Britta hayatıma girdiğinde onun hayranı oldum ve kendime ‘Bu kadın kesinlikle harika’ dedim. Ama beni asla kabul etmez’ diye düşündüm.”

SPD üyesi olan Britta Ernst, 2014-2017 yılları arasında Schleswig-Holstein Eğitim Bakanlığı, ardından Brandenburg Eğitim Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.