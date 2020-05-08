MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBaşbakan Philippe’ye ‘Müslümanlara ayrımcılık’ tepkisi
GeriAvrupa Başbakan Philippe’ye ‘Müslümanlara ayrımcılık’ tepkisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 08.05.2020 - 11:22,Son Güncelleme:

Başbakan Philippe’ye ‘Müslümanlara ayrımcılık’ tepkisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başbakan Philippe’ye ‘Müslümanlara ayrımcılık’ tepkisi
Abone Olgoogle-news

Fransa’daki Türk kuruluşları, Başbakan Edouard Philippe’in Hıristiyan ve Yahudilerin dini merasimlerini gerçekleştirebilmeleri için ibadet yerlerinin 2 Haziran yerine 29 Mayıs’ta açılabileceğine yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Fransa’daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) Başkanı İbrahim Alcı ve İslam Toplumu Milli Görüş (CİMG) Genel Sekreteri Fatih Sarıkır’ın yaptıkları ortak yazılı açıklamada, ülkede koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınmadan önce CCMTF ve CİMG’nin camilerde önlemler aldığına işaret edildi. Açıklamada, Başbakan Edouard Philippe’in salgın nedeniyle kapatılan ibadet yerlerinin 2 Haziran yerine 29 Mayıs’ta açılabileceği yönündeki açıklamasıyla Yahudi ve Hıristiyanlara dini merasimlerini yapmaları için izin verildiği ancak Müslümanların 24 Mayıs’ta camilerde Ramazan Bayramı namazını kılamayacakları belirtildi. Bu şekilde Müslümanlara ayrımcılık yapıldığı vurgulanan açıklamada, “Bu tarih daha erkene alınabiliyorsa, 24 Mayıs’taki Ramazan Bayramı’nın da dikkate almasını talep ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle