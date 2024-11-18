Başbakan olursam, Taurus gönderirim

Haberin Devamı

HAFTA sonu yapılan kurultayda delegelerin yüzde 96.48’inin desteğini alarak Yeşiller’in başbakan adayı ilan edilen Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Alman Devlet Televizyonu ARD’ye konuştu. Gündemdeki birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Habeck, “Scholz’un kararını gözden geçirip Ukrayna’ya Taurus seyir füzeleri göndermeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, çok açık bir biçimde ve kısaca “Evet” yanıtını verdi. Scholz kabinesinde baştan beri Federal Ekonomi Bakanı olarak görev alan Habeck, silah ihracının kendi bakanlığının ve kendisinin görev alanına girdiğini de hatırlatırken, “Ekonomi Bakanı olarak defalarca silah ihracı kararı verdim. Bu alanda karar vermek hiç de kolay değil” dedi. Habeck’in bu konudaki tutumunun SPD ile Yeşiller’den oluşan azınlık hükümetinde bu kez ‘Taurus sancısı’ yaşanmasına yol açabileceğine dikkat çekildi.

Haberin Devamı

FDP’NİN ÖNERGE PLANI

Hükümetten kovulan FDP ise Ukrayna’ya Taurus seyir füzeleri gönderilmesi için Federal Meclis’e önerge sunma hazırlığı yapıyor. FDP Federal Meclis Grup Başkanı Christian Dürr, Şansölye Scholz’un direnmesine rağmen ana muhalefet CDU/CSU’nun tam, Yeşiller’den ise bazı milletvekillerinin de desteğiyle böyle bir önergenin kabul edilme olasılığının çok yüksek olduğunu söyledi. Ukrayna’ya Taurus füzeleri gönderilmesiyle ilgili olarak son oylamanın mart ayında yapıldığını ve SPD, Yeşiller ile FDP milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini hatırlatan Dürr, “FDP o zaman hükümet ortağıydı. Ama artık durum değişti. Yeşiller’den bazı milletvekillerinin de desteğiyle bu kez Ukrayna’ya Taurus füzeleri gönderilmesinin yolu açılır” dedi. Ancak Federal Meclis, Ukrayna’ya Taurus gönderilmesi yönünde karar alsa bile yasal düzenlemelere göre Başbakan Scholz bu karara uymak zorunda değil. İhraç edilecek silahlarla ilgili olarak son kararı Federal Güvenlik Konseyi veriyor. Bu Konsey’in başkanı da Başbakan Scholz.

UKRAYNA’YA MİNİ Taurus

Başbakan Olaf Scholz, Almanya’nın da savaşa ‘ortak’ olması endişesiyle Ukrayna’ya Taurus füzeleri gönderilmesine karşı çıkmayı sürdürürken, ‘Mini Taurus’ denilen ‘yapay zekalı drone’ göndereceği ileri sürüldü. Bild gazetesi, Alman yapay zekâ şirketi Helsing’in aralık ayı itibariyle Ukrayna’ya 4 bin adet, insan kontrollü değil, yapay zekânın yönlendirdiği drone göndermeye başlayacağına yer verdi. Drone’ların finansmanın Alman hükümeti tarafından sağlanacağı belirtildi.