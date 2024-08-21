Başbakan olursam, bakanlık vermem

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ALMANYA’da koalisyon hükümetini oluşturan SPD, Yeşiller ve FDP arasındaki sürtüşmeler son günlerde adeta kavgaya dönüştü. FDP Genel Başkanı olan Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’in borç freninde ısrar ederek bakanlıkların bütçelerinde önemli ölçüde kesinti planlaması ortakları birbirine düşürdü. Gelecek yıl yapılacak genel seçimlere Yeşiller’in başbakan adayı olarak katılmaya hazır olduğunu ilan eden Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, “Ben Almanya Başbakanı olursam, Christian Lindner Maliye Bakanı olamaz” diyerek, ortaklar arasındaki atmosferin ne denli kötü olduğunu gözler önüne serdi. Habeck ayrıca, Lindner’in bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan görüş ayrılıklarını detaylı olarak dışa yansıtmakla da suçladı ve “Bazı şeyleri dışa yansıtmadan da kendi aramızda halledebilirdik. Ama belli ki, FDP uzlaşmadan yana değil” diye konuştu.

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‘HİÇBİRİNİN İŞİNE YARAMIYOR’

Yeşiller Eş Başkanı Omid Nouripour’un, SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetini “Merkel sonrası geçiş dönemi koalisyonu” olarak değerlendirmesi de tepkiyle karşılandı. Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki (FDP), Yeşiller’i ideolojik bir politika peşinde olmakla suçlarken, “Bu yaklaşım Almanya’nın ekonomik alanda gelişmesini engellemektedir” dedi. SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil da ortaklar arasında yaşanan sürtüşmelerden rahatsız olduklarını gizlemedi: “Tartışmalara diyecek bir şey yok. Ama bu tartışmalar bu kadar yüksek sesle olmamalı ve dışa yansıtılmamalı. Bu tartışmalar karşılıklı güven içinde sürdürülmeli. Kaldı ki, dışa yansıtılan bu tartışmalar koalisyon ortağı partilerin hiçbirinin de işine yaramıyor.”