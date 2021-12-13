‘Başbakan olmak istiyorum’ dedi, oldu

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AMA Schröder 2004 yılında kendisine desteğin azalması ve eleştirilerin yoğunlaşması üzerine SPD Genel Başkanlığı’nı bırakınca, Olaf Scholz da istifa edip görevden ayrıldı.Tabii SPD’den de politikadan da hiç kopmadı.Scholz, 2005 yılında Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) ve SPD’nin, Angela Merkel başbakanlığında oluşturduğu büyük koalisyon hükümetinde 2007-2009 yıllarında Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olarak görev yaptı.O dönemde Scholz’la iki kez söyleşi yaptım.

TÜRKLERE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Tam bir Türkiye hayranı olan Scholz, Türklere ve Türkiye kökenli insanlara övgüler yağdırdı.

Almanya’nın kakınmasına ve halkın refah düzeyinin artmasına Türkiye kökenli insanların çok büyük katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Çelik fabrikalarında kızgın alevlerin karşısında, yerin binlerce metre altında maden ocaklarında gece gündüz demeden çalışan bu insanlara Almanya’nın da Almanların da minnet borcu bulunduğunu söyledi.

Daha sonra ‘kendi memleketi’ Hamburg’a gitti.

2011-2018 yıllarında Hamburg Eyalet Başbakanlığı yaptı.

Scholz, 2018 yılında Merkel kabinesinde Federal Maliye Bakanı görevine getirildi.

O dönemde Yabancı Gazeteciler Cemiyeti üyesi bir grup kendisiyle bakanlıkta buluşup sorular sorduk.

24 Eylül 2017’de yapılan genel seçimlerde SPD toplam oyların ancak yüzde 20.5’ini almıştı.

Bu SPD’nin tarihinde aldığı en düşük oy oranıydı.

Ben de kendisine, “Sayın Bakan, SPD’nin bugünkü durumunu Willy Brandt ve Helmut Schmidt (Almanya’nın SPD’li eski başbakanları) acaba ne derlerdi, ne düşünürlerdi?” diye sormuştum.

Tabii, aklından geçse bile, “Herhalde intihar ederlerdi” diyemezdi.

Nitekim demedi de...

Yanıtı kimseleri kırmayacak şekilde yuvarlak sözlerle geçiştirdi.

Seçimde alınan tarihi yenilgiden sonra SPD Genel Başkanı Martin Schulz istifa edince, yerine Andrea Nahles geçti.

Ama 2019 yılındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde SPD hezimete uğrayınca, Nahles de istifa edip görevi bıraktı.

Başta aday olmayacağını açıkladığı halde, Olaf Scholz-Klara Geywitz ‘ikilisi’ eş başkanlık için “Biz de varız” dedi.

İlk turda 6 çift aday arasında en fazla oyu Geywitz-Scholz aldı.

İkinci turda ise Saskia Esken-Norbert Walter-Borjans ikilisi oyların yüzde 53.2’sini alarak eş başkan seçildi.

WILLY BRANDT EVİ’NDE GÖRÜŞTÜK

Evet...

SPD, eş başkan seçilemeyen Olaf Scholz’u 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerde başbakan adayı gösterdi.

Seçim öncesi Scholz, “Başbakan olmak istiyorum” diyerek yollara düştü.

Seçim kampanyası döneminde Olaf Scholz’la Berlin’deki SPD Genel Merkezi Willy Brandt Evi’nde bir söyleşi yaptım.

Söyleşi yapacağımız salona tam zamanında geldi.

İçeri girer girmez, “Merhaba” dedikten sonra ilk sözü “Çoktandır görüşmemiştik” oldu.

Yaklaşık bir saat boyunca hem sohbet ettik, hem de sorularımı yanıtladı.

Almanya’da yaşayan Türkiye kökenlilere yine övgüler yağdırdı.

“Onlar artık buralı. Onlar buraya ait” dedi.

Türkiye’den Almanya’ya iş gücü göçünün bir zenginlik olduğunu söyledi.

“Almanya ile Türkiye arasında özel bir bağ var. İnsanlar bizi birbirimize bağlıyor” dedi.

“Hiç Türkiye’ye gittiniz mi?” soruma, “İstanbul’a gittim. Çok canlı bir kent. Çok iyi zaman geçirdim. Hâlâ da unutamadığım iyi anılarım oldu” yanıtını verdi.

Almanya-Türkiye ilişkilerinin özel bir yeri olduğunu söyledi.

Bu ilişkilerin daha da iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çaba göstereceğini de.

*

Evet...

“Başbakan olmak istiyorum” diyen Olaf Scholz, Almanya’nın 9’uncu Başbakanı seçildi.

Göreve başladı da.

Şimdi sıra Türk-Alman, Almanya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesinde.

Yeşiller’li ve FDP’li ortaklarla bu hiç de kolay olmayacaktır.