Haberin Devamı

Almanya’nın önde gelen medya kuruluşu Bild Grubu şef redaktörü Marion Horn’a bir demeç veren Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Habeck, “ZDF’te Merz hükümetinde Başbakan Yardımcısı olmak istemediğinizi söylediniz. Bununla ne demek istediniz? Gerçekten bu seçimleri kazanıp başbakan mı olmak istorsunuz?” sorusuna “Evet, onu istiyorum. Başbakanlık makamını gerçekten gönülden, deri ve saçla (canla başla) istemek gerekir. Bu seyahat tecrübeleriyle kazanılacak bir şey değildir. ‘Gidilen yer kötüyse başka bir yere giderim’ diyecek bir şey değildir. Bunu yakından gördüm. Kendim de makamımda benzer tecrübeler edindim. İnanılmaz efor gerektiriyor. Gerçekten bunu istemek gerekir. Bunun bedelini ödemeye değip değmeyeceğini önceden çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Ben bunu kendim için yaptım ve başbakan olmak istiyorum” yanıtını verdi.

Haberin Devamı





ŞAHSIM DA GÜVEN KAYBETTİ

“Bu özgüven nerden geliyor? Siz de yüzde sıfır güven duyulan hükümetin bir parçasısınız” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Evet, güven kaybettiğimizi tabii ben de gördüm. Yalnız politika ve hükümet değil, benim şahsım da güven kaybetti. Ama bu güven geri gelecek, bana öyle geliyor. Ben yaklaşık 20 yıldır politikanın içindeyim. Artık kendime ve partime bir şeyler kanıtlamam gerektiğini düşünmüyorum. Biraz kendimi övmek gibi olacak ama, artık buna ihtiyacım yok. Bunları geride bıraktım. Sizlerin de yardımıyla eleştirilere nasıl dayanılacağını ve nasıl davranılması gerektiğini de öğrendim. Kazandığım ve bu yasama döneminde edindiğim tecrübeleri ülkemizin sorunlarının çözümünde de kullanabilirim.”