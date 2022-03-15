Başbakan olarak gittiği ilk İsrail ziyaretinde pozif çıktı!

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EYALET yönetiminden verilen bilgiye göre, başbakan olarak yaptığı ilk ziyaret esnasında PCR testi iki kez pozitif çıkan Wüst’ün Kudüs’teki ünlü King David Oteli’nde enfenksiyonu atlatmayı beklediği söylendi. Sağlık durumu oldukça iyi olduğu belirtilen başbakanın, 17 Mart Perşembe günü yapılacak olan ve salgın durumunun görüşüleceği federal başbakanlar konferansına dijital ortamda katılacağı ifade edildi.

FEDERAL MECLİS BAŞKANI DA POZİTİF

Başbakanın yakın koruma çevresinden bir kadın görevlinin de pozitif çıktığı belirtilen açıklamada, İsrail Sağlık Bakanlığı’nın direktifleri doğrultusunda hareket edildiği kaydedildi. Diğer yandan Almanya Federal Meclis Başkanı SPD’li Baerbel Bas’ın da koronavirüse yakalandığı, hafif belirtiler gösteren politikacının çalışmalarını evden yürüttüğü bildirildi.