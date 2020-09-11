Başbakan Müller’in rakibi müsteşarı Chebli

MÜLLER ve Chebli, aynı seçim bölgesinden tercihli oylar için birbiriyle yarışacak. İki isim de SPD’nin güçlü olduğu Wilmersdorf Charlottenburg’dan direkt aday olmayı istiyor. İkiliden hangisinin milletvekili adayı olacağı kasım ayında ilçe teşkilatında yapılacak oylamayla netlik kazanacak. 56 yaşındaki Müller, 2014’ten beri Berlin Eyalet Başbakanı olarak görev yapıyor. 42 yaşındaki Filistin kökenli Chebli ise 2016’dan beri Müller’in müsteşarı olarak görevini sürdürüyor. Chebli’nin kendisini müsteşar yapan Müller ile gireceği adaylık yarışının sonucu merakla bekleniyor.