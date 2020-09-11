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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 11.09.2020 - 11:32 | Son Güncelleme:

Başbakan Müller’in rakibi müsteşarı Chebli

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Başbakan Müller’in rakibi müsteşarı Chebli
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Almanya’da gelecek yıl eylül ayında yapılacak federal seçimler için milletvekili adayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. SPD’li Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller de milletvekilliği için aday olacağını açıkladı, Müller’in müsteşarı Sawsan Chebli de.

MÜLLER ve Chebli, aynı seçim bölgesinden tercihli oylar için birbiriyle yarışacak. İki isim de SPD’nin güçlü olduğu Wilmersdorf Charlottenburg’dan direkt aday olmayı istiyor. İkiliden hangisinin milletvekili adayı olacağı kasım ayında ilçe teşkilatında yapılacak oylamayla netlik kazanacak. 56 yaşındaki Müller, 2014’ten beri Berlin Eyalet Başbakanı olarak görev yapıyor. 42 yaşındaki Filistin kökenli Chebli ise 2016’dan beri Müller’in müsteşarı olarak görevini sürdürüyor. Chebli’nin kendisini müsteşar yapan Müller ile gireceği adaylık yarışının sonucu merakla bekleniyor.

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