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Avrupa
İHA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 02.03.2020 - 18:31,Son Güncelleme:/

Başbakan Laschet’in uçağına drone engeli

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Başbakan Laschet’in uçağına drone engeli
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Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet’in içinde bulunduğu uçağa, Frankfurt Havaalanı’nda bir drone görülmesi üzerine iniş izni verilmedi.

ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ve beraberindeki heyetin içinde bulunduğu uçağa, uçuş sahasında bir insansız hava aracı (drone) görülmesi üzerine Frankfurt Havaalanı’na iniş izni verilmedi. Uçak, Köln’e yönlendirilirken Federal Polis Sözcüsü, insansız hava aracını pilotun fark ettiğini belirtti. Eyalet ve Federal polisi havaalanında helikopter ile insansız hava aracını ararken, Frankfurt Havaalanı da geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Alman Hava Trafik Kontrolü (DFS) uçuşlarda gecikme olacağını duyurdu.
Almanya’da havaalanlarının kalkış ve iniş alanlarının yakınında drone uçuşları yasak.

 

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