Başbakan Kurz: ‘Kimseyle görüşmeyin’

YAKLAŞIK üç hafta sürecek kapanma kararını açıklayan Başbakan Sebastian Kurz, şunları söyledi: “Sizden ricam kimseyle görüşmeyin. Yapılan tek bir temas bile fazla. Hiç kimse ikinci tam kapanmayı istemese de kapanmanın işe yaradığını hepimiz biliyoruz. Noel’i birlikte kutlamayı istiyoruz. Endişelerinizi anlıyorum. Durum karşısında pek çok insan çaresiz, üzgün ve öfkeli olabilir. Ancak durum çok dramatik. Sağlık çalışanları yüzde 70 oranında enfeksiyonun nasıl bulaştığını izleyemez durumda. Sizden ricam birlik olalım. Birlikte durumu tersine çevirebiliriz. Kapanmayı tutarlı bir şekilde sürdürürsek ona ihtiyacımız da kısa süreli olur. Sağlık sisteminin tıkanması ancak alınan kapanma kararıyla önlenebilir. Biraz sabırlı olmalıyız.”

Hükümetin aldığı sokağa çıkma yasağının uygulanabilmesi için 10’uncu günden sonra Meclis’te onaylaması gerekecek.

OKULLAR DA KAPANIYOR

Avusturyalılar daha önce akşam saat 20.00 ila sabah saat 06.00 arasında sokağa çıkamıyorlardı, şimdi ise 24 saat boyunca sadece alışveriş gibi zorunlu gerekçelerle evlerinden dışarı çıkabilecek. Ülke yönetimi mart ayında aldığı kararın benzerini böylece ikinci kez uygulayacak. Alınan kararlar gereği kuaförler, berberler, masaj salonlarıyla birlikte okullar ve yuvalar da kapanacak. Derslere online devam edilecek. Çalışmalar evden yürütülecek. Avusturya’da şimdiye kadar 191 bin 228 vakaya rastlanıldı. Perşembe günü günlük vaka sayısı 9 bin 263 olarak açıklanmıştı. Bu rakam bir önceki günden 1700 daha fazlaydı. Cumartesi günü ise günlük vaka sayısı 7 bin 63 olarak açıklandı. Aktif hasta sayısı ise 77 bin 130’u buldu. Ekim ayında yaptığı açıklamada günlük vaka sayısının 6 bini aşması durumunda ülkenin tamamen kapanacağını belirten Başbakan Kurz, şimdi bu kararı uygulayacak.

HASTA SAYISI ARTIYOR

Ülke basınında yer alan haberlere göre bazı bölgelerde sağlık çalışanları hastaların tedavisinde yetersiz kalıyor. Bu şekilde devam etmesi durumunda ise önümüzdeki 14 gün içinde yoğun bakım hasta sayısı artacak ve hastanelerin kapasiteleri dolacak. Hastaneler yeni hasta kabul edemeyecek duruma gelebilecek. Doktorlar, hangi hastaların tedavi edileceğine karar vermek zorunda kalacak. Avusturya’da 3 Kasım’dan beri sıkı önlemler uygulanıyordu. Ülkede, restoranlar, barlar, kafeteryalar, sinema, tiyatro ve opera salonları kapatılmıştı. Oteller ve pansiyonlar da 3 Kasım’dan beri turistlere hizmet vermiyor. Avusturya hükümeti 7 Aralık’ta en azından okulların ve çocuk yuvalarının yeniden açılmasını amaçlıyor.