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“SEÇİMLERDE CDU/CSU ile AfD çoğunluğu sağlamamalı. Sığınma başvurusunda bulunmak isteyenlerin Almanya sınırlarından geri çevrilmesi Avrupa Birliği (AB) Sözleşmesi ve Almanya Anayasası’nın temel ilkeleriyle bağdaşmıyor. CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz bu konuda ‘kumar oynuyor’. Başbakan kumarbaz olmamalı. Bizim anayasamıza göre politik takibata uğrayanlar iltica etme hakkına sahiptir. İnsanlık ve adalet sözde kalmamalı. Almanya Anayasası’na CDU/CSU da saygı göstermeli.” Almanya’nın Mannheim, Solingen ve Aschaffenburg kentlerinde sığınmacılar tarafından girişilen saldırılarda aralarında göçmen kökenlilerin de bulunduğu insanların öldürülmesini, Magdeburg’da Suudi Arabistan kökenli bir hekimin kiralık otomobilini Noel kutlamalarına katılan insanların üzerine sürerek 6 kişiyi öldürmesini ve 100’den fazla kişiyi yaralamasını şiddetle kınayan Scholz, “Bölünmemize izin vermemeliyiz” dedi.

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‘MERZ SÖZÜNDE DURMADI’

Eyaletlerin, haklarında sınır dışı kararı bulunan sığınmacıların gönderilmesinde ihmalleri olduğuna da işaret eden Scholz, Almanya’nın, başvuruları kabul edilmeyen Afgan sığınmacıları Afganistan’a geri gönderen tek AB ülkesi olduğunu vurguladı. SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil da CDU lideri Merz’i sağ popülist AfD’yle dolaylı da olsa iş birliği yaptığını söyledi. “Bu Federal Meclis’in tarihinde bir ilktir” diyen Klingbeil, “AfD ile kesinlikle iş birliği yapmayacağız” diyen Merz’i sözünde durmamakla da suçladı.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ

Meclis’teki oturumda muhalefet de hükümete yüklendi. Scholz’un, halkın oyuna saygı göstermeyen bir konuşma yaptığını belirten AfD Eş Başkanı Alice Weidel, “Böyle düşünen otoriter biri Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Başbakanı olmamalı” dedi. CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz ise sınırlarda kontrollerin artırılması ve sığınmacıların sınırlardan geri çevrilmesi önerilerinin AB Sözleşmesi’ne aykırı olmadığını söyledi. İsveç’in, Danimarka’nın, Finlandiya’nın ve İtalya’nın sığınma başvurusunda bulunmak isteyenleri sınırlarından geri çevirdiklerini belirten Merz, “Bu ülkeler de AB üyesi. Onların yaptıkları AB Sözleşmesi’ne aykırı değil de bizim planlarımız mı aykırı olacak?” dedi. Merz, AfD ile iş birliği suçlamaları geri çevirirken, “AfD’nin iktidara gelmemesi için ben sonuna kadar mücadele edeceğim” açıklamasında da bulundu.