Başbakan adaylığı “kardeş kavgasına” dönüştü

ALMANYA’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimler öncesi başbakan adaylığı konusunda ‘kardeş partiler’ olarak bilinen Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) arasında adeta bir kardeş kavgası yaşanmaya başladı. CDU’nun aynı zamanda Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı olan Genel Başkan Armin Laschet’i, CSU’nun da parti lideri ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’i muhafazakâr kanadın başbakan adayı gösterilmesinde ısrar etmesi Almanya’nın gündemine yerleşti.

GÜVEN AZALDI

Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler yüzünden yaşanan sıkıntılar yetmiyormuş gibi son günlerde başbakan adayı kavgası yüzünden CDU ile CSU’ya güvenin daha da azaldığı ortaya çıktı. “CDU’nun destek vermesi halinde başbakan adayı olmaya hazırım” diyen CSU lideri Markus Söder, ‘kardeş parti’ CDU yönetiminin kendisine destek vermeyip Armin Laschet’i başbakan adayı gösterme kararına rağmen, sözünde durmayıp adaylıkta ısrar etmesi kardeşleri birbirine düşürdü.

KAMUOYU KOZUNU KULLANDI

CDU/CSU Federal Meclis Grubu’nun dünkü oturumunda Armin Laschet ile Markus Söder, milletvekillerinden destek istediler. CSU lideri Söder, son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarında hem muhafazakâr kanat seçmenlerinin hem de diğer partilere oy verenlerin çok büyük bir bölümünün kendisinin başbakan adayı olmasını istediklerine dikkat çekerek, bunun göz ardı edilmemesini istedi. CDU lideri Armin Laschet ise kamuoyu yoklamalarınının kalıcı olmadığının altını çizerek, “Ben bunu kendim bizzat yaşadım. KRV’de 2017 yılında yapılan Eyalet Parlamentosu seçimleri öncesi kamuoyu yoklamalarında bize hiç şans tanınmıyordu. Ama seçimlerden sonra hükümeti biz kurduk” dedi. Laschet ayrıca, CSU’lu Söder’in tutumunu eleştirerek, muhafazakâr kanadın ‘tek adam şovuna’ ihtiyacı olmadığını da söyledi.

MERZ, SÖDER’İ TOPA TUTTU

CDU/CSU Federal Meclis Grubu’nun oturumunda adaylık konusunda bir karar alınmadığı halde milletvekilleri görüş belirttiler. Söz alan CSU’lu parlamenterlerin hepsi de Söder’e tam destek verdi. CDU’lu bazı milletvekillerinin de CSU liderini desteklediği de belirtildi. CDU Merkez Karar Yürütme Kurulu ile Divan Kurulu Laschet’in başbakan adayı gösterilmesini istediği halde bazı milletvekillerinin bu tutumu parti içinde de sıkıntı yarattı. Bazı CDU’lular Söder’e destek veren milletvekillerinin bu tutumunun parti disipliniyle bağdaşmadığıne söylediler. Bu yılın başlarında Armin Laschet’e karşı CDU Genel Başkanlığı yarışını kaybeden Friedrich Merz ise CSU lideri Markus Söder’i topa tuttu. Merz, kendi seçim bölgesindeki CDU üyelerine gönderdiği mektubunda, Söder’i muhafazakâr kanadı bölmekle suçladı.

KARAR BU HAFTA

Hem CDU lideri Armin Laschet hem de CSU lideri Markus Söder, başbakan adaylığı konusuna bu hafta içinde açıklık kazandırılmasından yana olduklarını açıkladılar. Söder. “Birbirimize güvenmek zorundayız. Ancak birlikte hareket edersek başarılı olabiliriz. Ben iyi bir çözüm bulunması için elimden geleni yapacağım” dedi. CDU Genel Başkanı Armin Laschet de “Seçimlerde en iyi sonuca ulaşabilmek ve birlikteliğimizi güçlendirmek için kendi aramızda sağduyulu bir karar vereceğimize inanıyorum” açıklamasında bulundu. Öte yandan somut bir tarih verilmese de, CDU/CSU’nun başbakan adayını bu hafta sonuna kadar, en geç gelecek hafta içinde vermesi bekleniyor.