Başbakan adaylarının TV düellosu başlıyor

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ŞUBAT ayında Almanya’nın önde gelen televizyon kanalları ARD, ZDF ve RTL, Başbakan Olaf Scholz (SPD) ile en güçlü rakibi CDU/CSU başbakan adayı Friedrich Merz’i (CDU) iki TV münazarasında karşı karşıya getirecek. 90 dakika sürecek ARD ve ZDF ortak yayını 9 Şubat’ta canlı yayınlanacak. Bu yayının moderatörlüğünü ARD’den Sandra Maischberger ve ZDF’den Maybrit Illner üstlenecek. Öte yandan RTL, 16 Şubat’ta ikinci münazarayı düzenleyecek. RTL’nin ‘son ve belirleyici yüzleşme’ olarak duyurduğu yayını ise Pınar Atalay ve ünlü sunucu Günther Jauch birlikte sunacak.

YEŞİLLER’DEN TEPKİ

Diğer yandan ARD ve ZDF’nin sadece Scholz ve Merz’in 9 Şubat’ta birbirlerine karşı yarışmasını istemesine Yeşiller’den tepki geldi. ARD ve ZDF buna karşılık Yeşiller’in adayı Robert Habeck’in AfD lideri Alice Weidel’e karşı ayrı bir düello yapmasını istiyor. ARD ve ZDF, Habeck’in diğer düellolarda yer almamasını ‘anketlere göre CDU/CSU diğer tüm partilerin açık ara önünde olmasını’ ve ‘Merz ile Scholz’un en umut verici’ rakip görülmesini gerekçe gösterdi. Ancak Yeşiller’in başbakan adayı Robert Habeck, AfD’nin adayı Alice Weidel ile televizyon düellosu yapması teklifini kabul etmedi.

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‘BÖYLE BİR DÜELLOYU ÖNCEDEN REDDETMİŞTİK’

Kampanya ekibinden bir sözcü Redaktionsnetzwerk Deutschland’a yaptığı açıklamada, “Böyle bir düelloyu önceden açıkça reddetmiştik ve ayrıca bir daveti kabul etmeyeceğimizi bildirmiştik” dedi. Yeşiller Partisi, Habeck’in ortak bir tartışmaya katılmasına izin vermeme kararıyla, kamu yayıncılarının ‘son derece kısa, yoğun ve her şeyden önce açık bir seçim kampanyasına’ müdahale ettikleri suçlamasında bulundu. Yeşiller Partisi milletvekili Britta Hasselmann, sadece Scholz ve Merz’i içeren münazarayı eleştirerek, “İki büyük halk partisi dönemi sona erdi. Bunu herkes biliyor ama kamu yayıncıları hâlâ farkında değil mi?” açıklamasını yaptı.