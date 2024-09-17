Başbakan adayı olmayacak

Haberin Devamı

Wüst, partisinin Genel Başkanı Friedrich Merz’in muhafazakâr kanadın başbakan adayı olmasına tam destek verdiğini ilan etti, ‘kardeş parti’ CSU’ya da Merz’i destekleme çağrısında bulundu. “Birlik Partileri beraber hareket ederse, iktidar değişikliğini gerçekleştirme şansımız daha çok artar” diyen Wüst, başbakan adayı olmak istediğini gizlemeyen CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder’e dolaylı bir biçimde adaylık planlarından vazgeçme önerisinde bulundu. “Friedrich Merz partimizi yeniden güçlendirdi” diyen Hendrik Wüst, kişisel çıkarların ön plana çıkarılmaması gerektiğini belirtirken, “Birlik Partileri’nin başarısı için bireysel çıkarlar hiç rol oynamamalı” dedi. Öte yandan Friedrich Merz ile Markus Söder’in kimin başbakan adayı olacağına bu ay içinde, en geç ekim ayı başlarında ortak karar vereceklerine dikkat çekildi.

Haberin Devamı