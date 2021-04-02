Başbakan adayı için Ralph Brinkhaus’un ismi gündemde

CDU’lu federal Meclis milletvekili Michael von Abercron, haftalık Der Spiegel dergisine verdiği demecinde, “Aday olmak istemesi halinde ben Brinkhaus’un yanındayım” dedi. Saksonya Anhalt CDU Teşkilatı Federal Meclis milletvekili Sepp Müller de, “Şu anda önde ve benim için çok açık ki başbakan adayı olacak ilk isimlerden” açıklamasında bulundu. CDU milletvekili Stefan Sauer de Ralph Brinkhaus’un uygun bir isim olduğunu söyledi.

AÇIKLAMA YAPMADI

Muhafazakâr kanadın başbakan adayı yarışının CDU Genel Başkanı ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet ile CSU lideri ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder arasında geçmesi beklenirken, Ralph Brinkhaus’un isminin de gündeme getirilmesi muhafazakâr kanada bir hareketlilik getirdi. 2018 yılında Başbakan Angela Merkel’in de destek verdiği dönemin CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı Volker Kauder’e karşı aday olan ve kazanan Ralph Brinkhaus, adaylık önerisiyle ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

SİNYAL VERDİ

Brinkhaus’un bu yılın başlarında günlük gazetelerden Süddeutsche Zeitung’a verdiği demecinde muhafazakâr kanadın adayının CDU veya CSU genel başkanından birinin olması gerektiği yönünde bir kural olmadığı yönündeki sözlerinin, kendisinin de başbakan adayı olabileceğinin bir sinyali olarak algılanabileceğine de dikkat çekildi.