‘Başbakan adayı değilim, çünkü...’

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“DÜNYANIN, son parlamento seçimlerinde olduğundan çok daha farklı bir yer olduğu açık. Rusya’nın saldırgan savaşı ve şimdi de Orta Doğu’daki dramatik durum ışığında daha az değil, daha fazla diplomasiye ihtiyacımız var. Aksi takdirde boşluğu başkaları dolduracaktır. Bu nedenle, bu olağanüstü zamanlarda Dışişleri Bakanı olarak devletin siyasi sorumluluğu benim için şu anlama geliyor: Şansölye adaylığına bağlanmak yerine, enerjimi tamamen güven, iş birliği ve güvenilir yapılar inşa etme görevime adamaya devam etmek. Dünya çapında ve Avrupa’da buna güvenen pek çok ortak için ve onlarla birlikte. Elbette seçim kampanyasında partimi desteklemek için elimden gelen her şeyi yapacağım, tıpkı geçen sefer yaptığım gibi.”



Son yapılan Federal Meclis seçimlerinde şu anda Ekonomi Bakanı olan Robert Habeck’in başbakan adaylığı için ismi ön plana çıkmış ancak son anda adaylıkta ısrar eden Baerbock aday olmuştu. Çeşitli Alman eyaletlerini kapsayan bir yaz turunda olan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck’e, Baerbock’un açıklamaları ve olası bir başbakan adaylığı soruldu. Habeck, Baerbock’un Almanya’nın son yıllarda dış politikada dengeleyici bir faktör olmasını sağladığını ve olmaya devam ettiğini, Dışişleri Bakanı olarak mükemmel bir iş çıkardığını söyledi. Habeck, başbakan adaylığı ile ilgili olarak da, “Diğer her şeyi kurullarda tartışacağız ve doğru kararları zamanında açıklayacağız” dedi. Habeck’in, Baerbock’un açıklamalarından tam haberdar olmadığı iddia edildi.

