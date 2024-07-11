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‘Başbakan adayı değilim, çünkü...’

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#Annalena Baerbock#Almanya#AVRUPADAN HABERLER
‘Başbakan adayı değilim, çünkü...’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 11:12

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, gelecek yıl yapılacak Federal Meclis seçimlerinde partisinin başbakan adayı olmayacağını açıkladı. Baerbock, CNN’den Christiane Amanpour’a verdiği mülakatta Dışişleri Bakanı olarak uluslararası krizlere odaklanma sorumluluğu olduğunu söyledi:

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“DÜNYANIN, son parlamento seçimlerinde olduğundan çok daha farklı bir yer olduğu açık. Rusya’nın saldırgan savaşı ve şimdi de Orta Doğu’daki dramatik durum ışığında daha az değil, daha fazla diplomasiye ihtiyacımız var. Aksi takdirde boşluğu başkaları dolduracaktır. Bu nedenle, bu olağanüstü zamanlarda Dışişleri Bakanı olarak devletin siyasi sorumluluğu benim için şu anlama geliyor: Şansölye adaylığına bağlanmak yerine, enerjimi tamamen güven, iş birliği ve güvenilir yapılar inşa etme görevime adamaya devam etmek. Dünya çapında ve Avrupa’da buna güvenen pek çok ortak için ve onlarla birlikte. Elbette seçim kampanyasında partimi desteklemek için elimden gelen her şeyi yapacağım, tıpkı geçen sefer yaptığım gibi.”

‘Başbakan adayı değilim, çünkü...’
‘BAERBOCK DENGELİYİCİ BİR FAKTÖR’
Son yapılan Federal Meclis seçimlerinde şu anda Ekonomi Bakanı olan Robert Habeck’in başbakan adaylığı için ismi ön plana çıkmış ancak son anda adaylıkta ısrar eden Baerbock aday olmuştu. Çeşitli Alman eyaletlerini kapsayan bir yaz turunda olan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck’e, Baerbock’un açıklamaları ve olası bir başbakan adaylığı soruldu. Habeck, Baerbock’un Almanya’nın son yıllarda dış politikada dengeleyici bir faktör olmasını sağladığını ve olmaya devam ettiğini, Dışişleri Bakanı olarak mükemmel bir iş çıkardığını söyledi. Habeck, başbakan adaylığı ile ilgili olarak da, “Diğer her şeyi kurullarda tartışacağız ve doğru kararları zamanında açıklayacağız” dedi. Habeck’in, Baerbock’un açıklamalarından tam haberdar olmadığı iddia edildi.
‘Başbakan adayı değilim, çünkü...’
‘İŞTE ANNELENA BAERBOCK BU’
Annalena Baerbock’un başbakan adayı olduğu 2021 yılı seçimleri öncesinde siyasetin yükselen partisi Yeşiller’in o dönemde anketlerdeki oyları yüzde 20’nin üzerindeydi. Şimdilerde ise 11’lere geriledi. Yeşiller Partisi Federal Meclis Eş Grup Başkanları Katharina Dröge ve Britta Hasselmann, X’te yaptıkları açıklamada Baerbock’un bu dönemde dış politikaya odaklanmasının sorumlu bir davranış olduğunu belirttiler. Ayrıca Baerbock’u ‘takım oyunu’ için de övdüler. Partinin Eş Başkanları Omid Nouripour ve Ricarda Lang da Baerbock’un açıklamasını överek şunları söylediler: “İşte Annalena Baerbock bu. Ve biz ona böyle değer veriyoruz: Bütüne karşı sorumlulukla ve bir takım oyuncusu olarak. Baerbock sayesinde Almanya dünyada güvenilir bir ortak oldu. Şu anda Almanya’nın Annalena Baerbock gibi kararlı bir Dışişleri Bakanı’na ihtiyacı var. Diğer her şeye uygun zamanda karar vereceğiz.”
Baerbock’un aday olmakta ısrar etmesi halinde Habeck ile bir güç mücadelesine girmesinin kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.

 

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#Annalena Baerbock#Almanya#AVRUPADAN HABERLER

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