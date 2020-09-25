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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AFP
Haber Giriş: 25.09.2020 - 10:05 | Son Güncelleme:

Başbakan açıkladı... Bar ve restoranlar erken kapanacak

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Başbakan açıkladı... Bar ve restoranlar erken kapanacak
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İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın Kovid-19 vakalarının ‘tehlikeli bir dönüm noktasına ulaştığı’ gerekçesiyle aldığı kısıtlamalar kapsamında ülkedeki bar ve restoranlar saat 22.00’de kapandı.

BU iş yerlerinin yeni kapanış saatinden önce müşterilerini uyarmaya, çalışanların dışarıdaki masa ve sandalyeleri toplamaya başladığı görüldü. Polis de eğlence mekanlarında denetim yaparak işletmeleri uyardı. Özellikle eğlence mekanlarının kapanmasıyla sokaklar büyük ölçüde boş kaldı. 6 ay sürecek yeni önlemlere uymayan işletmelere 10 bin sterlin para cezası verilecek. Hükümet, özellikle bar ve restoranları hedef alan yeni kısıtlamalarla son aylarda daha çok gençler arasında yayılan koronavirüs vakalarını düşürmeyi amaçlıyor.

Başbakan açıkladı... Bar ve restoranlar erken kapanacak

Yeni önlemler kapsamında ayrıca maske takma zorunluluğu perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektörü için de geçerli olacak. Stadyumların 1 Ekim’de kısmen yeniden açılmasına ilişkin planlar hayata geçmeyecek. Düğün törenlerine katılacak kişi sayısı da 30’dan 15’e düşürülecek.

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