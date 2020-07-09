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Avrupa
Haber Giriş: 09.07.2020 - 12:01,Son Güncelleme:

Trabzonspor'un şampiyonluk şansı azalıyor

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Trabzonspor'un şampiyonluk şansı azalıyor
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Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak son 3 hafta kala Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen Trabzonspor, şampiyonluk şansını zora soktu.

Trabzonsporun şampiyonluk şansı azalıyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor... Başakşehir'in Denizlispor'u 2-0 yendiği haftada sahasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, rakibiyle 2-2 berabere kalarak ağır bir yara aldı.

FARK 4 PUANA ÇIKTI
Ligin bitimine 3 hafta kala turuncu-lacivertlilerin 4 puan gerisine düşen bordo-mavililer, şampiyonluk şansını zora soktu. Karadeniz ekibinin mutlu sona ulaşabilmesi için kalan tüm maçlarını kazanması, rakibinin ise 1 yenilgi ve 1 beraberlik alması lazım.

İKİLİ AVERAJDA EŞİTLİK VAR
Öte yandan Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan ilk maç 2-2, ikinci karşılaşma ise 1-1 bitmişti. TFF mevzuatına göre ligde 'deplasman golü kuralı' işlemiyor. Bu sebeple Trabzonspor ile Başakşehir sezonu aynı puanda tamamlarsa genel averaja bakılacak.

Trabzonsporun şampiyonluk şansı azalıyor
GENEL AVERAJDA ŞU AN TRABZONSPOR ÖNDE
Şu anki genel averajda Trabzonspor önde olsa da, kalan 3 haftada Başakşehir averajda da üstünlük kurarsa bu ihtimal de ortadan kalkmış olacak.

31. hafta itibariyle genel averajlar:
Trabzonspor: 35
Başakşehir: 32

Başakşehir'in kalan maçları:

Konyaspor (D)

Kayserispor

Kasımpaşa (D)

Trabzonspor'un kalan maçları:

Denizlispor (D)

Konyaspor

Kayserispor (D)

PUAN DURUMU

Trabzonsporun şampiyonluk şansı azalıyor

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