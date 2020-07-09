Trabzonspor'un şampiyonluk şansı azalıyor



Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor... Başakşehir'in Denizlispor'u 2-0 yendiği haftada sahasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, rakibiyle 2-2 berabere kalarak ağır bir yara aldı.

FARK 4 PUANA ÇIKTI

Ligin bitimine 3 hafta kala turuncu-lacivertlilerin 4 puan gerisine düşen bordo-mavililer, şampiyonluk şansını zora soktu. Karadeniz ekibinin mutlu sona ulaşabilmesi için kalan tüm maçlarını kazanması, rakibinin ise 1 yenilgi ve 1 beraberlik alması lazım.

İKİLİ AVERAJDA EŞİTLİK VAR

Öte yandan Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan ilk maç 2-2, ikinci karşılaşma ise 1-1 bitmişti. TFF mevzuatına göre ligde 'deplasman golü kuralı' işlemiyor. Bu sebeple Trabzonspor ile Başakşehir sezonu aynı puanda tamamlarsa genel averaja bakılacak. GENEL AVERAJDA ŞU AN TRABZONSPOR ÖNDE

Şu anki genel averajda Trabzonspor önde olsa da, kalan 3 haftada Başakşehir averajda da üstünlük kurarsa bu ihtimal de ortadan kalkmış olacak.

31. hafta itibariyle genel averajlar:

Trabzonspor: 35

Başakşehir: 32

Başakşehir'in kalan maçları:

Konyaspor (D)

Kayserispor

Kasımpaşa (D)

Trabzonspor'un kalan maçları:

Denizlispor (D)

Konyaspor

Kayserispor (D)

PUAN DURUMU

