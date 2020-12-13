Bartın’daki lojman davası, Almanya’ya taşındı

TÜRKİYE’de nüfusa kayıtlı olduğu ve hâlâ birçok akrabasının yaşadığı, kendisinin de her yıl izine gittiği memleketi Bartın’ın Gürgenpınar köyüne zaman zaman yaptığı yardımlar nedeniyle köy ihtiyar heyeti tarafından kendisine bağış yapılan lojmanın başına dert açtığını belirten Kurtuluş, şöyle konuştu: “Köyümüz Gürgenpınar’da yaklaşık 60 yıl önce din görevlisi için yapılan lojmanın çevresindeki arsaların tamamının bana ait olması ve köye yaptığımız yardımlar karşılığında bir jest olarak köy ihtiyar heyeti tarafından hiçbir istemde bulunmamıza rağmen mülkiyetiyle bana verdiler. Burasını basit bir onarımdan geçirip garaj olarak 2004 yılından beri kullanıyorum. Kaçak bina inşa ettiğim ve imar kirliliğine neden olduğum gerekçesiyle 2020 yılında mahkemeye verilmiş. Bartın Asliye Mahkemesi, Lehrte Mahkemesi aracılığıyla benden dava hakkında ifademin alınarak kendilerine gönderilmesini istemiş. Bunun için arandığımda resmen şoke oldum. Artık yardım ederken bir kez daha düşünmem gerektiğini anladım. Sadece yardım etme, ülkemi ve köyümü sevmemden başka bir düşüncem yokken, kendimin ve ailemin giysilerini bile Türkiye’den almaya gayret gösterirken, aldığım her nefeste köyümü düşünürken böyle durumlarla karşılaşmam beni ve ailemi ziyadesiyle üzdü.”