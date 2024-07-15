Barışın 50. yılı için koştular

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 09:59
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İngiltere’de yaşamını sürdüren Kıbrıslı iki Türk koşucu, Okan Baysan ve Halil İzzet, geleneksel Londra Koşusu’na katılarak, ‘Ada’da Barışın 50. Yılı’ sloganıyla koştu.
İNGİLTERE’nin en prestijli ve katılımcı sayısı açısından en büyük koşulardan biri olan 10 km’lik Londra koşusu ülke içinden ve dışından binlerce koşucuyu bir araya getiriyor. Dün gerçekleşen koşu öncesinde KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin ve İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi
Başkanı Kenan Nafi, Okan Baysan
ve Halil İzzet
’e destek vermek için Baysan ve İzzet ile bir araya geldi. Konuyla ilgili Rumların baskı, zulüm ve katliamlarına maruz kalan Kıbrıs Türk halkını kurtarmak ve Ada’ya barış ve huzur getirmek maksadıyla ana vatan Türkiye tarafından 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türk halkı için hayati bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Baysan ve İzzet, bu vesileyle Ada’da süregelen yarım asırlık barışa dikkat çekmek için koştuklarını belirttiler. Büyükelçi Keskin, İngiltere’deki geçmişi 100 yılı aşkın zamana dayanan İngiltere Kıbrıs Türk toplumunun siyasetten sivil topluma, iş dünyasından spora olmak üzere hayatın her alanında ortaya koydukları başarılarının gurur verici olduğunu vurguladı. Keskin, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekâtı’nın 50. yılında, Barış Harekâtı ile Kıbrıs Adası’nda tesis edilen barış ve huzur ortamına dikkat çekmek için koşacak olan Baysan ve İzzet’e duyarlılıkları için teşekkür etti ve başarılar diledi.
OKAN BAYSAN VE HALİL İZZET KİMDİR?
Okan Baysan, Kıbrıs’ın Lefke kentinde doğdu ve eğitimini ABD’de Purdue Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği alanında tamamladı. Geçmişte IBM UK Ltd, Capita UK, Sophos ve Nortel/Netas gibi şirketlerde önemli pozisyonlarda bulunmuş olan Baysan şu anda Capgemini UK’de Kıdemli Kalite Güvence ve Test Müdürü olarak görev yapıyor. Baysan, Londra 2012 Olimpiyatları’ndan bu yana Kıbrıs Türk kimliğini vurgulayarak, İngiltere’nin farklı şehirlerinde gerçekleşen yarışlar başta olmak üzere Berlin, Paris, İstanbul, Barcelona gibi dünyanın dört bir yanında gerçekleşen pek çok maratonda yer aldı.
Baysan, katıldığı bu etkinliklerde ayrıca çeşitli yardım kuruluşları için farkındalık yarattı ve bağış topladı. Londra’da doğup büyüyen Halil İzzet, 2009 yılında Exeter Üniversitesi Arapça & Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu ve ardından 2015 yılında tekrar Exeter Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği lisansını ve 2016 yılında UCL’de yüksek lisansını tamamladı. 2021 yılından beri BTCA ve Embargoed! İsimli sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevler üstlenen İzzet, 2023 yılında İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Daha önce çeşitli Nuclear Race deneyimi bulunan İzzet, 10 km Londra Koşusu’nda ilk kez koştu.