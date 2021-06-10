Barış’ı gören, yerini bilen varsa arasın

ALMAN ikinci televizyon kanalı ZDF’te yayınlanan, Aktenzeichen XY (Dosya numarası XY; faili meçhul) programının da konusu olan Türk gencinin akıbeti henüz belli değil. Programa konuk olarak katılan ve soruşturmayı yürüten Kiel cinayet masası polis memurlarından Nina Otto, halktan yardım istedi. Otto, “1.80 boyunda olan Barış’ın en son Bad Segeberg’te 18 Mart 2019’da görüldüğü bildirildi. Kendisine ait SE EQ 284 plakalı siyah renkli VW Golf marka aracı ve cep telefonu Nehmser Gölü parkında bulundu. Barış’ın cinayete kurban gittiğinden şüpheleniyoruz. Şüphelendiğimiz iki zanlı var. Fakat elimizde yeteri kadar delil olmadığından hiçbir şey ispatlayamıyoruz. Araştırmalarımız çok yönlü olarak devam ediyor. Bu yüzden halktan ricamız, Barış’ın yerini veya akıbetini bilen varsa lütfen Kiel Polisi’ne 0431-160 33 33 numaralı telefondan ulaşsın” dedi. Kiel Savcılığı’nın bulunması için 5000 euro ödül koyduğu Barış’ın babası da oğlunu bulana veya yerini bildirene 15 bin euro ödül vereceğini açıkladı.