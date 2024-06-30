‘Barış’ için çalıyor

Mehmet ÇINAR / ANTALYA (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 13:00
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Alman piyanist Reiner Weiss, karavanının arkasında iki piyanosuyla gittiği Antalya’da dünyadaki tüm savaşların durması ve barış için açık hava konserleri düzenliyor.
YAKLAŞIK 2 yıl önce Almanya’nın Köln kentinden Antalya’ya karavanının arkasında iki piyanoyla giden piyanist Reiner Weiss
, dünya barışı için müziğiyle sesini duyurmaya çalışıyor. Antalya’ya ilk olarak Parkinson hastası kardeşine destek amaçlı gittiğini anlatan Reiner Weiss, iki yıl önce kardeşi vefat edince Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle açık hava konserleri vermeye başladığını söyledi. Konserleriyle bir taraftan çocukları ve gençleri piyano ve müziğe teşvik etmeyi diğer taraftan da savaşların durmasını istediğini anlatan Weiss, şu an dünyada devam eden Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin savaşlarına dikkati çekerek, bu savaşların durması, çocukların ölmemesi için müzikle sesini duyurmaya çalıştığını kaydetti.
‘BU SAVAŞLARI BİTİRMELİYİZ’
Antalya’da Phaselis, Perge, Aspendos, Atatürk
Parkı, Konyaaltı Sahili gibi tarihi ve doğal alanlarda açık hava konserleri planlayan Weiss, Ankara’da da bir konser vermek istiyor. Weiss, “Dünyadaki savaşları durdurmalıyız ve bunu tek önleyebilecek lider Erdoğan
’dır. Başka ülke bunu yapamaz. ABD, Almanya, Fransa hiçbiri yapamaz, bunu Türkiye yapabilir. Rusya ile olan ilişkileri diğer ülkelerle olan diyalogları nedeniyle Erdoğan’ın savaşı durdurması için müziği kullanarak sesimi duyurmaya çalışıyorum. Bu savaşları bitirmeliyiz. Ancak bir duygu seliyle bu savaşlar durdurulabilir” dedi.