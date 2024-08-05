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Barınaklara başvurular arttı

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#ALMANYA#Barınak#AVRUPADAN HABERLER
Barınaklara başvurular arttı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 11:18

Türkiye’de ‘sahipsiz köpekler’ konusu aylardır gündemi meşgul ederken, Dellbrükck’teki bir köpek barınağı Almanya’da yaşanan sorunları gün yüzüne çıkardı.

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YEREL basında yer alan habere göre, internetten hevesle alınan köpekler birkaç gün sonra barınağa terk ediliyor. Almanya’nın Köln yakınlarında Dellbrück’teki köpek barınağındaki bir yetkili, giderek daha fazla insanın köpeklerini hayvan barınaklarına bıraktığını söyledi. Hayvan teslimlerinin son aylarda dramatik bir şekilde arttığını ifade eden barınak çalışanı, eğitim konusunda endişeleri nedeniyle köpeklerinden vazgeçmek istediklerini, buna benzer çok sayıda e-posta aldıklarını ifade etti. Barınakların, ‘alınan ürünlerin iadesinin yapıldığı’ bir alışveriş yeri olmadığını belirten barınak çalışanı, “Korona salgınından sonra hayvan alımları arttı. İnsanlar internetten herhangi bir büyük engel olmadan hızlı bir şekilde köpek satın aldı. Sorunlar ortaya çıktığında ise hayvanı büyütmek için zaman ve para harcamak istemedikleri için barınağa bıraktılar” dedi.

Barınaklara başvurular arttı


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#ALMANYA#Barınak#AVRUPADAN HABERLER

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