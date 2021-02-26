Dünya süper orta sıklet boks şampiyonunu belirleyecek maçı öncesinde milli boksörün menajeri Ahmet Öner ilginç bir benzetme yaptı.

Öner, unvan maçını Barcelona-Sivasspor mücadelesine benzetti.

Ahmet Öner, "Türkiye futbola hiç dünya şampiyonluğu kazanmadı ama futbolcu seviyor. Basketbolda hiç dünya şampiyonu olmadı. Tenis ve Formula 1'de de hiç dünyaca ünlü yıldızımız olmadı. Şimbi bir boksörümüz dünyanın en iyisiyle karşılaşacak. Bu Barcelona'nın bir Türk takımıyla Şampiyonlar Ligi finali oynaması gibi. Galatasaray veya Fenerbahçe bile değil. Barcelona-Sivasspor finali gibi." dedi.

WBA ve WBC kemerlerini elinde bulunduran Canelo Alvarez, kariyerindeki 57 maçın 54'ünü kazanırken, rakiplerini 36 kez nakavt etti.

Milli boksör Avni Yıldırım ise dev maça 23 maçta 21 galibiyetle çıkıyor.