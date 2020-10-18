Bar ve kafelere mahkemeden iyi haber

KISITLAMANIN durdurulması için 11 işletmenin yaptığı başvuruyu değerlendiren Berlin İdare Mahkemesi, kısıtlama kararının yasalara aykırı olduğuna hükmetti ve yürütmeyi durdurma kararı aldı. Aynı saatler arasında alkol satışına yönelik yasak kararı ise geçerli. Yürütmeyi durdurma kararını verirken gerekçe olarak restoran ve barların 23.00 ila 06.00 saatleri arasında kapalı tutulmasının salgınla mücadelede orantısız bir uygulama olacağını gösteren mahkeme, alkol satışı yasağıyla ilgili ise herhangi bir başvuru ve itiraz olmadığı için uygulamaya yönelik bir karar almadı.