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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 18.10.2020 - 10:48 | Son Güncelleme:

Bar ve kafelere mahkemeden iyi haber

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Bar ve kafelere mahkemeden iyi haber
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Berlin Senatosu’nun restoran ve barların gece 23.00 ila sabah 06.00 saatleri arasında hizmet vermemesi yönünde aldığı kısıtlayıcı karar, mahkemeden döndü.

KISITLAMANIN durdurulması için 11 işletmenin yaptığı başvuruyu değerlendiren Berlin İdare Mahkemesi, kısıtlama kararının yasalara aykırı olduğuna hükmetti ve yürütmeyi durdurma kararı aldı. Aynı saatler arasında alkol satışına yönelik yasak kararı ise geçerli. Yürütmeyi durdurma kararını verirken gerekçe olarak restoran ve barların 23.00 ila 06.00 saatleri arasında kapalı tutulmasının salgınla mücadelede orantısız bir uygulama olacağını gösteren mahkeme, alkol satışı yasağıyla ilgili ise herhangi bir başvuru ve itiraz olmadığı için uygulamaya yönelik bir karar almadı.

 

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