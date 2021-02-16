Bankayı soyamadan kayıplara karıştılar
2 Şubat’ta kent merkezindeki Commerzbank şubesini soymaya çalışan iki soyguncunun kamera görüntülerini yayınlayan Berlin Polisi görgü tanıklarından yardım istedi. Kameraya yansıyan görüntülerde soyguncuların banka çalışanı kadının boğazına silah dayadıkları görülüyor.
2 Şubat’ta gerçekleşen soygunda gece vakti bankanın avluya bakan acil çıkış kapısından içeri giren iki soyguncu sabah erken saatlerde bankaya gelen ilk kadın çalışanı rehin alarak, kasayı açmaya zorladı. Kadın çalışana silah dayayan soyguncular bu sırada alarm çalması üzerine bankadan para alamadan kaçtı.İZLERİNE RASTLANAMADI
Olay yerine gelen özel tim, binada olduğunu tahmin ettiği soyguncuları aramaya başladı ve çevreyi kordona aldı. Ancak ne bina içinde ne de çevre sokaklarda soyguncuların izine rastlanmadı. Polis şimdi kamera kayıtlarını yayınlayarak soyguncular hakkında bilgisi olanların (030) 4664-944315 numaralı ihbar hattından polise başvurmasını istedi.
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