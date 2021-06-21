Bankalardan uyarı gelmeye başladı!

TÜRKİYE’den mudisi olduğu özel bir bankadan konuyla ilgili yeni bir mesaj geldiğini belirten Münihli bir vatandaş, ne yapacağını şaşırdığını söyledi.

Bankadan gelen telefon mesajında ise şu ifadelere yer verildi: “Sevgili ...., Bankamızdaki mevcut bilgilerin, Türkiye dışında mukim olduğun yönünde. Bu nedenle Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Kanunu (FATCA) ve Ortak Raporlama Standardı (CRS) kapsamında hesap bilgilerinin T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından diğer ülke vergi idareleri ile karşılıklılık esasında paylaşılması söz konusu. Mukim olduğun ülkenin vergi mevzuatına bağlı olarak vergisel yükümlülüklerin doğabilir. Eğer şu anda Türkiye’de mukimsen bilgilerini şube ve internet bankacılığı üzerinden güncellemen gerektiğini hatırlatmak isteriz.” İlk defa böyle bir mesaj aldığını belirten hesap sahibi, şaşkınlık yaşadığını, konuyu yakından araştırmak üzere Türkiye’ye gideceğini dile getirdi.