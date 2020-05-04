Banka değil, kuaför kuyruğu!

ALMANYA’da bugün belli kurallar çerçevesinde açılan kuaför salonlarına hücum oldu. Sosyal mesafeyi korumak için salona kısıtlı sayıda müşteri alınması ve yoğun talep nedeniyle müşteriler dışarıda beklemek zorunda kaldı. Yeni kurallara göre, müşteriler saçlarını yıkayıp geldi. Müşteriler de çalışan da maske kuralına uydu. Berber koltukları arasındaki mesafeler açıldı. Kuaförlerde sadece saç kesimi yapılıyor, sakal tıraş ise yasak.





RANDEVUYLA ÇALIŞIYORUZ’

Berlin’in Küçük İstanbul olarak bilinen Kreuzberg semtinde 20 yılı aşkın süredir kuaför salonu işleten Selim Adanur da dükkânını açanlardan. Adanur “Altı haftadan sonra yeniden salonumuzu açtık. Müşteriler bizi, biz de onları özledik. Yığılma olmaması için randevu sistemiyle çalışıyoruz. Randevusuz gelenler arasından sadece iki kişiyi bekleme yerine alıyoruz. Diğerlerine biraz gezip sonra gelmelerini söylüyoruz. Eldiveni hijyenik bulmadığımız için takmıyoruz. Her tıraştan sonra elimizi kolonya veya dezenfekte sıvı ile yıkıyoruz. Müşterimize de aynı uygulamayı yapıyoruz. Havluları ve önlükleri bir kez kullanmaya özen gösteriyoruz” diyerek aldıkları tedbirleri saydı.









KOLTUK SAYISI AZALDI

Nürnberg’de hem kadın hem de erkek kuaför salonu sahibi Bilal İnak da dükkânını yeniden açmanın sevincini yaşadı. Salonun uzun süre kapalı olmasının işletme sahiplerini maddi olarak olumsuz etkilediğini söyleyen İnak, “Kuralara uyarak çalışıyoruz. Hem kendi hem de müşterilerimizin sağlını önemsiyoruz. 13 koltuklu kuaför salonumuzda, koltuk aralarını genişlettik. Böylece sosyal mesafe alanı yarattık. Belli sayıdan fazla kimseyi içeri almıyoruz. Zaten ağırlıklı olarak randevuyla çalışıyoruz. Sakal tıraşı ise yasak olduğu için yapmıyoruz” dedi.





‘SOLUNUM SORUNU OLANLAR İÇİN ZOR’

Berlin’de 18 yıldır kuaför salonu işleten Hatice Akyüz ise, “Salonun yeniden açılmasından dolayı sevinçliyiz. Bekleme yerlerine kimseyi alamıyoruz. İçecek veremiyoruz. Dergi veremiyoruz. Maske ile çalışmak zorundayız. Her gelenin ismini yazmak zorundayız. Bir liste yapmamız gerekiyor, çünkü herhangi bir hastalıkta o kişiyi takip etmek zorunlu” dedi. Akyüz, maskeyle çalışmanın zor olduğunu belirterek, “Özellikle solunum sorunu olan insanlar için bir sorun. Bizi de zorluyor. Başka çare olur mu bilmiyorum. 8 saat çalışacağımız için bizi zorlayacağını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

‘30 YILDAN BERİ EN UZUN ARAYDI’

Moabit semtinde berberlik yapan Gökmen Akgüner, işbaşı yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu benim iş hayatımda yaklaşık 30 yıldan beri verdiğim en uzun araydı” dedi. İlk gün olduğu için yoğunluk yaşandığını belirten Akgüner, “Telefonlar geliyor. Dışarıda bekleyen müşterilerim var. Full-time çalışacağız” dedi. Akgüner, yüze temas gerektiren işlemlerin yasak olduğunu anımsatarak, bu nedenle sakal tıraşı yapmadıklarını kaydetti.

BAYRAMI BEKLER GİBİ BEKLEDİM

Akgüner’in müşterilerinden Sasa Horvat, maske takmaya alıştığını ancak berberler çalışırken maske takmalarının zor olacağını tahmin ettiğini belirtti. Horvat, “Kurallara ilgili daha önce bilgi aldım. Bugünü Noel Bayramı’nı bekler gibi bekledim. Uzun saçlarımla işimi yapmak zordu. Normalde her iki hafta da bir berbere gidiyordum” dedi. Bugün kalkıp ilk iş, saç tıraşı olmaya geldiğini aktaran Horvat, “Randevu alıp almayacağımı da bilmiyordum. Yakında oturuyorum ve doğrudan buraya geldim” diye konuştu.