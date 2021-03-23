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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 23.03.2021 - 12:28 | Son Güncelleme:

Banka aracını soyan 4 zanlıdan biri yakalandı

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Banka aracını soyan 4 zanlıdan biri yakalandı

Berlin’de kentin merkezinde 19 Şubat’ta bir bankanın zırhlı transfer aracını soyan 4 kişiden biri yakalandı.

POLİS özel timi tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının daha önce de işlediği başka bir suçtan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan 30 yaşındaki Muhammed R. olduğu belirtildi. Savcılık yürütülen soruşturma nedeniyle detaylar hakkında bilgi vermedi. Yaklaşık dört hafta önce meydana gelen olayda maske takıp çöpçü kıyafeti giyen dört soyguncu, para transfer aracındaki korumaları silahla tehdit edip etkisiz hale getirmişti. Soygun gündüz saat 10.00’da meydana geldi. Soyguncular, korumaların yüzüne biber gazı sıktı. Zırhlı banka aracındaki para çantalarını alıp aynı gün çaldıkları araçla olay yerinden kaçmayı başaran soyguncular, daha sonra delilleri yok etmek için çaldıkları arabayı ateşe vermişti.

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