‘Bana tavsiyelerde bulunurdu’

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Augsburger Allgemeinen gazetesine konuyla ilgili bir demeç veren Markus Söder, salgını boyunca Başbakan Angela Merkel ile sürekli irtibat halinde olduğunu belirterek, ‘Konfüçyüs mesajları’ adını verdiği SMS’ler gönderdiğini söyledi: “Kendisi bana çoğu zaman bilgece tavsiyelerde bulundu. Bir keresinde kendisine ‘devamlı değişen koalisyonlar karşında nasıl dayandığını’ sordum. Bana, ‘Bazen unutmak mecburiyettendir’ diye cevap verdi. Merkel’i güvenilir olması, sağlam duruşu ve cesaret vermesi nedeniyle çok takdir ettim. Salgın dalgasının en yüksek seviyede olduğu dönemlerde kararlarımızın doğru olup olmadığından şüpheye düşerek, ‘Çok kaygılım’ diye mesaj yazdım. Kendisi bana ‘Yönetmek bazen acı çekmektir’ diye felsefi tavsiyelerde bulundu. Bu beni çok etkiledi.”