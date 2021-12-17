‘Bana tavsiyelerde bulunurdu’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Donacağız İstanbul için canlı yayında uyarıDonacağız! İstanbul için canlı yayında uyarı#Meteoroloji
AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladıkAGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladık!#Asgari Ücret
Krizin detaylarını ve istifa sebebini anlattı Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamazKrizin detaylarını ve istifa sebebini anlattı! "Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamaz"#Galatasaray
Son dakika... Merkez Bankasından piyasaya beşinci müdahaleSon dakika... Merkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale#Merkez Bankası
Kim şimdi de gülmeyi yasakladı 11 gün boyunca cenaze bile kalkmayacak...Kim şimdi de gülmeyi yasakladı! 11 gün boyunca cenaze bile kalkmayacak...#Kuzey Kore
FETÖnün yelpazecisi yakalandı'FETÖ'nün yelpazecisi' yakalandı!#FETÖ
Birbirlerine sarılmış halde bulundular 2 kardeşten acı haberBirbirlerine sarılmış halde bulundular! 2 kardeşten acı haber#Yangın
Korkunç detaylar tek tek ortaya çıktı Seks gurusu nerede saklanıyorKorkunç detaylar tek tek ortaya çıktı! 'Seks gurusu' nerede saklanıyor?#Paramahamsa Nithyananda
“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…#Akın Akınözü
Baldwine bir şok daha Kritik delil ortaya çıktıBaldwin'e bir şok daha! Kritik delil ortaya çıktı #Alec Baldwin Yanlışlıkla Görüntü Yönetmenini Öldürdü
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, MANA... Kripto paralarda şok dalgasıBitcoin, Ethereum, Dogecoin, MANA... Kripto paralarda şok dalgası!#Kripto Para
Kocamla aynı yatakta uyuyan oda arkadaşı gibi olduk demişti: Tek taşını çıkarmış'Kocamla aynı yatakta uyuyan oda arkadaşı gibi olduk" demişti: Tek taşını çıkarmış#Jessica Alba
Kırmızılı Kadın setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı'Kırmızılı Kadın' setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı #Kelly Lebrock
Volkan Demirel dönemi resmen başladı Sözleşme süresi de açıklandı...Volkan Demirel dönemi resmen başladı! Sözleşme süresi de açıklandı...#Volkan Demirel
Seren Serengil ameliyattan çıktı İşte son durumu...Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte son durumu...#Seren Serengil
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Bana tavsiyelerde bulunurdu’

#Augsburger Allgemeinen #Markus Söder#Angela Merkel
‘Bana tavsiyelerde bulunurdu’

Bavyera Başbakanı ve CSU Genel Başkanı Markus Söder, Almanya eski Başbakanı Angela Merkel’in (CDU) salgın döneminde felsefi tavsiyelerde bulunarak kendisine büyük yardımı dokunduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Augsburger Allgemeinen gazetesine konuyla ilgili bir demeç veren Markus Söder, salgını boyunca Başbakan Angela Merkel ile sürekli irtibat halinde olduğunu belirterek, ‘Konfüçyüs mesajları’ adını verdiği SMS’ler gönderdiğini söyledi: “Kendisi bana çoğu zaman bilgece tavsiyelerde bulundu. Bir keresinde kendisine ‘devamlı değişen koalisyonlar karşında nasıl dayandığını’ sordum. Bana, ‘Bazen unutmak mecburiyettendir’ diye cevap verdi. Merkel’i güvenilir olması, sağlam duruşu ve cesaret vermesi nedeniyle çok takdir ettim. Salgın dalgasının en yüksek seviyede olduğu dönemlerde kararlarımızın doğru olup olmadığından şüpheye düşerek, ‘Çok kaygılım’ diye mesaj yazdım. Kendisi bana ‘Yönetmek bazen acı çekmektir’ diye felsefi tavsiyelerde bulundu. Bu beni çok etkiledi.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Augsburger Allgemeinen #Markus Söder#Angela Merkel

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge