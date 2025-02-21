Baltık Denizi’ndeki denizaltı kablolarına sabotaj şüphesi! Rusya mı?

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FİNLANDİYALI telekom operatörü Cinia tarafından yapılan açıklamada, Finlandiya ile Almanya’yı birbirine bağlayan C-Lion1 denizaltı fiber optik bağlantısında küçük çaplı bir hasar tespit edildiği bildirildi. Ancak kablonun işlevselliğinde herhangi bir etki olmadığı aktarıldı. İsveç Polisi Sözcüsü Mathias Rutegard ise açıklamada, hasarın İsveç ekonomik bölgesinde meydana geldiğini, konuyu araştırdıklarını duyurdu. Rutegard, “Ön soruşturma, şüpheli sabotajla ilgili” ifadesini kullandı. İsveç Sahil Güvenlik Teşkilatı, Gotland Adası açıklarında meydana gelen olayın araştırılmasına yardımcı olmak için bölgeye gemi gönderdi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, hükümete bilgi verildiğini ve mevcut güvenlik durumu nedeniyle deniz altı altyapısında meydana gelen bir hasarın “endişe verici” olduğunu belirtti. Geçen kasım ve aralık aylarında tamamen kopan Cinia’nın C-Lion1 kablosu, üçüncü kez hasar gördü.

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SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

İsveç makamları, 26 Ocak’ta Letonya’nın Ventspils kenti ile ülkenin Gotland Adası’nı birbirine bağlayan telekomünikasyon kablolarının veri iletimindeki kesintileri araştırmak üzere soruşturma başlattı. İsveç’in resmi haber ajansı TT, kablolardaki kopmanın, son dönemde bölgede artan deniz altı kablo hasarları zincirinin parçası olduğuna dikkati çekti. Hasarlı kablonun Almanya ile Finlandiya arasında bağlantı sağladığına işaret edilen haberde, son dönemde yaşanan olayların bölgedeki Rus sabotajı ve casusluk faaliyetlerine dair endişeleri artırdığı belirtildi. Olaya ilişkin detayların henüz paylaşılmadığı bildirildi.

TELEKOMÜNİKASYON KABLOLARINDAN HASAR VAR

Letonya Devlet Radyo ve Televizyon Merkezinin (LVRTC) haberine göre, 26 Ocak sabah saatlerinde Letonya’nın Ventspils kenti ile İsveç’in Gotland Adası’nı birbirine bağlayan telekomünikasyon kablolarının veri iletiminde kesintiler yaşanmıştı. LVRTC Kurumsal İletişim Müdürü Vineta Sprugaine, telekomünikasyon ağlarında yapılan kontrollerin ardından kabloların “dış etmenler” nedeniyle önemli ölçüde hasar gördüğünü tahmin ettiklerini söylemişti.

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ARALIKTA DA BAĞLANTI KESİLMİŞTİ

Finlandiya elektrik şebekesi operatörü Fingrid, 25 Aralık 2024’te de Finlandiya ile Estonya arasındaki elektrik şebekesi EstLink 2 ve Baltık Denizi’nin altındaki 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında kesinti yaşandığını bildirmişti. Finlandiya Sınır Güvenlik ekipleri, kesintinin yaşandığı sırada bölgeden Rusya’nın “gölge filosuna” ait olduğu düşünülen gemilerden birinin geçtiğini iddia etmişti.

AB RUSYA’YI SORUMLU TUTUYOR

Avrupa Birliği (AB), Baltık Denizi’ndeki şebeke kesintisinden Rusya’yı sorumlu tutarken NATO, Baltık Denizi altındaki telekomünikasyon kablolarını her türlü sabotaj ve tehditten korumak için yeni bir misyon başlatıldığını duyurmuştu. Rusya’nın, Avrupa’nın yaptırımlarına karşı petrol ve malları gizlice taşımak amacıyla elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan gizli filo kurduğu iddia ediliyor.

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AB, ONARMAK İÇİN TAMİR FİLOSU KURMAYI PLANLIYOR

AB, deniz altındaki kablolarına yapılan saldırılar sonucu yaşanan kesintileri hızla gidermek için tamir filosu kurmaya hazırlanıyor. AB Komisyonu, deniz altı kablolarının güvenliğini ve dayanıklılığını güçlendirmek için hazırladığı yol haritasını yayımladı. Buna göre, deniz altındaki elektrik ve internet kablolarını içeren kritik altyapıların güvenliği artırılacak. Yeni bağlantılarda akıllı kablolar gibi yeni teknolojiler kullanılacak. Akdeniz veya Baltık Denizi gibi bölgelerde deniz altı kablolarına yönelik tehditler yakından takip edilecek. Gerekli bölgelere erken uyarı sitemleri kurulacak.

YOĞUN SALDIRIYA MARUZ KALIYOR

Deniz altı kablolarını etkileyen olaylara karşı hızla müdahale edilecek. Hasarlı kabloların hızlı biçimde onarılmasını sağlamak için AB kablo tamir filosu kuracak. Deniz altı kablolara yönelik eylemlerde bulunanlara karşı yaptırımlar ve çeşitli diplomatik tedbirler alınacak. Son dönemde, AB ülkelerinin deniz altı telekomünikasyon hatları yoğun saldırılara maruz kalıyor. Kesilen kabloların tamirleri hem pahalıya mal oluyor hem de uzun süre alıyor.